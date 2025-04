Lecture Zen Résumer l'article

Contrairement à ce que racontent certains sites et des informations relayées sur plusieurs groupes Facebook, non, Tesla n’a pas prévu de construire une usine au Maroc. Le constructeur américain a d’autres plans.

En plus des paroles de son dirigeant Elon Musk, toujours à prendre avec des pincettes, Tesla est aussi sujet à de nombreux bruits de couloirs, certains fiables, d’autres pas du tout. Un nouveau concernant les plans d’une usine au Maroc a été relayé par le média local Maroc Diplomatique… le 1ᵉʳ avril 2025. Il s’agit donc tout bêtement d’un poisson d’avril, mais qui a été pris (trop) au sérieux et partagé par de nombreux sites marocains. La fausse nouvelle a même fait son chemin sur des groupes de propriétaires Tesla, provoquant de vives réactions entre les membres.

La fausse information a été relayé sur les réseaux sociaux par de nombreux utilisateurs // Source : MehdiPerformance (via Facebook)

Dans les différents articles relayés, on pouvait par exemple lire l’affirmation suivante : « C’est désormais officiel : Tesla va implanter sa toute première usine africaine au Maroc. » Mais bien évidemment, il n’y a eu absolument aucune officialisation de la part de Tesla, ni d’informations publiées, ni même de sources proches du dossier qui auraient pu confirmer une telle nouvelle.

Un projet impensable pour Tesla dans le contexte actuel

Vous n’avez certainement pas pu passer à côté, le président américain Donald Trump a secoué l’économie mondiale en appliquant des droits de douane à tous produits ne provenant pas des États-Unis. Absolument tous les secteurs sont touchés et l’industrie automobile ne fait pas exception. Même Tesla, constructeur local dont le patron est le fervent soutien du président, ne sera pas épargné par la mesure.

La Gigafactory de Tesla au Texas // Source : Tesla

Il est donc impensable d’imaginer qu’un quelconque projet de construction d’usine en dehors des États-Unis puisse se concrétiser actuellement. D’autant plus que la dernière intention de Tesla de s’implanter dans un nouveau pays a totalement échoué. En février 2023, Elon Musk annonçait l’ouverture d’ici à 2026 d’une Gigafactory au Mexique, dans le Nuevo Leon. Un investissement de 4,5 milliards de dollars qui n’a jamais vu le jour. Dans la même veine, les intérêts de Tesla vers l’Inde sont, eux aussi, en stand-by. Dans le cas de la fake news de l’usine au Maroc, le projet était soi-disant estimé à 5 milliards de dollars et indiquait une production de 400 000 voitures par an, pour une mise en service en 2028.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama