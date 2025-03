Lecture Zen Résumer l'article

L’une des fonctionnalités phares de Tesla débarque sur un autre marché que celui des États-Unis. Désormais, les propriétaires chinois de Tesla peuvent profiter de la conduite autonome.

FSD. Trois lettres qui désignent une fonctionnalité impressionnante disponible sur les modèles Tesla. Acronyme de « Full Self Driving » cette fonction désigne tout simplement la capacité de conduite autonome de la voiture.

Introduite depuis 2024 aux États-Unis, la conduite autonome arrive pour la première fois sur un marché autre que celui nord-américain. Comme le rapportait Reuters, le fameux FSD de Tesla est disponible en Chine depuis le 25 février via une mise à jour pour les propriétaires ayant coché l’option. Comme Outre-Atlantique, le conducteur doit tout de même encore superviser la conduite de la voiture.

Le FSD de Tesla est à l’aise dans la jungle urbaine

À peine était-il possible d’avoir la fonctionnalité, qu’un large nombre de propriétaires de Tesla s’est empressé de partager leur expérience du FSD sur les réseaux sociaux. Nos yeux occidentaux étaient également curieux de voir comment allait se débrouiller le logiciel dans ce pays où les règles de conduite sont bien différentes des nôtres, et donc beaucoup plus complexes à gérer que si l’on était sur des routes bien droites à l’américaine.

Pour preuve, dans une vidéo relayée sur X, on peut observer une Tesla arriver à une jonction entre plusieurs voies laissant place au chaos le plus total. Après avoir laissé quelques automobilistes passer, la voiture arrive à se faufiler et s’insère dans le flux de la circulation sans encombre.

Tesla FSD in China is on Hardcore Difficulty pic.twitter.com/hiQVSbCFkF — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) February 28, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans cette autre vidéo de près de 10 minutes, on constate de nouveau que la Tesla, une Model 3 en l’occurrence, s’en sort vraiment bien alors que la circulation s’intensifie brusquement. La voiture s’arrête bien au passage piéton, arrive à gérer le flot de véhicules venant des files de droite comme de gauche et se décale légèrement des bus momentanément arrêtés comme un vrai conducteur. Carrément bluffant.

Le FSD de Tesla arrive à gerer une circulation chaotique // Source : Aaron Li via X

De grosses bourdes néanmoins

Tout n’est pas tout rose non plus. Sur le forum Reddit, un utilisateur a partagé une vidéo dans laquelle le FSD de Tesla commet des erreurs plutôt gênantes et surtout dangereuses. Avant de griller un premier feu rouge, la voiture se place dans une file où il est possible de tourner à droite uniquement… mais continue tout droit.

Tesla FSD run two red light in 30secs in China

byu/wuduzodemu inSelfDrivingCars Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Reddit.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Reddit avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Par la suite, alors que le feu passe au orange, puis au rouge, la Tesla a jugé bon de ne pas s’arrêter. Dans d’autres témoignages, la voiture emprunte tout simplement la voie dédiée aux cyclistes. Preuve que si la technologie est certes impressionnante, elle a encore de gros progrès à faire.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama