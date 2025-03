Lecture Zen Résumer l'article

BYD a toujours le marché européen en ligne de mire. Le géant chinois voudrait construire une nouvelle usine, cette fois en Allemagne. Ce serait le troisième site de production de la marque en Europe.

Vendre ses voitures électriques en Europe, c’est bien, les fabriquer localement, c’est encore mieux. Dans son offensive sur notre marché, BYD a déjà construit deux sites de production : un en Hongrie et l’autre en Turquie. Pour dynamiser davantage ses ventes, le géant chinois aimerait bien s’implanter un peu plus sur le territoire en ouvrant une troisième usine, cette fois en Allemagne.

D’après une source proche du dossier, la décision a été prise après la mise en place des droits de douane supplémentaires imposés par l’Union européenne aux véhicules en provenance de Chine, a rapporté Reuters le lundi 17 mars. Pour mémoire, BYD doit s’acquitter de 17 % de taxes en plus des 10 % déjà en place.

L’Allemagne, terre d’usines de production ?

En Europe, l’Allemagne accueille bon nombre d’usines automobiles, il y a bien évidemment celles des marques comme Porsche, Volkswagen, BMW ou encore Audi. Mais cela ne s’arrête pas aux constructeurs locaux, puisqu’il y a également Tesla et sa Gigafactory, où est fabriqué le Model Y, et bientôt peut-être BYD.

Production en Chine BYD // Source : BYD

Sans préciser l’emplacement exact, la source a indiqué que « l’Allemagne était le premier choix de BYD, bien que cette option soit remise en question en interne en raison des coûts élevés de la main-d’œuvre et de l’énergie, de la faible productivité et du manque de flexibilité du pays. »

Cette information confirme les propos de la vice-présidente exécutive Stella Li, qui déclarait dans une interview à Automobilwoche le mois dernier que BYD envisageait de construire une troisième usine d’ici deux ans pour couvrir le marché européen.

BYD veut construire son image en Europe

Comme évoqué en préambule, en fabriquant ses modèles en Europe, BYD pourra construire son image de constructeur sérieux, aux ambitions bien réelles pour notre marché. Les clients seront déjà plus enclins à acheter une voiture électrique de la marque si celle-ci est fabriquée localement. D’autant plus si cela permet d’obtenir des aides à l’achat, comme le bonus écologique en France par exemple, et ainsi de stimuler les ventes.

BYD Seal // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

L’informateur proche de BYD rapporte par ailleurs que : « l’entreprise se conforme également à une directive de Pékin qui est de ne pas investir dans les pays qui ont soutenu les droits de douane. » Par conséquent, des pays comme la France et l’Italie sont « écartés » du projet.

L’implantation de cette potentielle troisième usine en Allemagne est conditionnée aux performances de vente de BYD en Europe ainsi que de l’utilisation des capacités des usines hongroise et turque. Ces dernières doivent être opérationnelles respectivement au mois d’octobre cette année et en mars 2026. Elles pourront produire au total 500 000 voitures par an.

