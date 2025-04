Lecture Zen Résumer l'article

Renault apporte quelques évolutions au Scénic E-Tech électrique. Le crossover familial embarque désormais, entre autres, la conduite One Pedal, le système Plug and Charge et d’autres fonctionnalités, faisant de lui un concurrent très sérieux dans la catégorie.

Placé à la 21ᵉ place des voitures vendues depuis le début de l’année 2025 (4 396 immatriculations) selon la PFA, le Renault Scénic E-Tech électrique profite de nouvelles améliorations pour le rendre encore plus attractif, annonce la marque ce jeudi 10 avril. Renault espère ainsi grappiller quelques positions et pourquoi pas dépasser le Tesla Model Y, pas très loin en 19ᵉ position (4 696 immatriculations).

Comme ce qui avait été fait en mars sur la Mégane électrique, les améliorations sont avant tout de l’ordre technologique. Quelques changements au niveau de la gamme sont également au programme. On fait le point.

Le Renault Scénic intègre des fonctions bien pratiques

Renault équipe le Scénic E-Tech d’un mode de conduite particulièrement apprécié des conducteurs de voitures électriques : le « One Pedal ». Cette fonction permet de freiner jusqu’à l’arrêt complet, en utilisant uniquement la pédale de droite. Pour l’activer, il faut jouer des palettes au volant pour atteindre ce qui devient le cinquième niveau de régénération. À noter que ce mode « pourra être implémenté en rétrofit sur les véhicules déjà commercialisés équipés de palettes au volant (mise à jour gratuite dans le réseau Renault ou à distance) », souligne Renault.

Le Renault Scénic E-Tech électrique (2025) // Source : Renault

Le chargeur embarqué du Scénic électrique, toujours d’une puissance de 11 kW, est désormais bidirectionnel de série. Vous pourrez ainsi soit alimenter des appareils électriques en utilisant la fonction V2L (Vehicle-to-Load), soit faire des économies sur votre facture d’électricité en réinjectant l’énergie de la batterie sur le réseau électrique grâce au V2G (Vehicle-to-grid). Par ailleurs, un nouveau chargeur intégré bidirectionnel de 22 kW sera disponible en option d’ici cet été. Renault annonce jusqu’à 80 km d’autonomie récupérés en 30 minutes sur une borne publique adaptée.

Toujours à propos de recharge, on note également l’apparition du très utile système Plug & Charge. Pour mémoire, celui-ci permet de lancer la recharge de sa voiture électrique sans badge ni carte bancaire. La borne communique d’elle-même avec la voiture pour obtenir les informations de facturation.

Le Renault Scénic E-Tech devient plus connecté

Au rayon des nouveautés, le système multimédia intégrant les services Google peut dorénavant gérer :

La possibilité de paramétrer un trajet sur son smartphone via Google Maps pour le retrouver directement dans le système multimédia du véhicule.

La modification du trajet pendant la navigation pour ajouter/modifier des points d’arrêt, avec un recalcul immédiat des arrêts de charge sur le nouveau.

Le signalement des incidents sur la route, partagés à la communauté d’utilisateurs (embouteillage, zone dangereuse, fermeture d’axe routier, etc.).

Le crossover familial bénéficie aussi du « service de maintenance connectée ». Les opérations de maintenance ont été facilitées grâce au calendrier prévisionnel d’entretien intégré dans l’application My Renault, depuis laquelle il est possible de prendre rendez-vous.

Renault Scénic e-tech // Source : Renault

Enfin, on note l’apparition d’une caméra logée dans le montant du pare-brise côté conducteur, sur les versions Techno option Esprit Alpine et Iconic. À chaque démarrage, elle reconnaît la personne au volant et ajuste les paramètres du profil utilisateur correspondant (stations de radio préférées, réglages du siège et des rétroviseurs extérieurs…).

Quels prix pour le Renault Scénic électrique ?

Renault profite de ces évolutions pour remanier la gamme du Scénic, puisque la finition entrée de gamme Evolution disparait. L’accès se fait directement par la finition Techno et le premier niveau de batterie de 60 kWh (associée au moteur de 170 ch), disponible à partir de 41 990 € hors bonus écologique (de 2 000 € à 4 000 € selon revenus) et prime CEE de 310 euros.

Le Renault Scénic E-Tech électrique (2025) // Source : Renault

Comptez 46 990 €, pour la version équipée de la batterie 87 kWh couplée au moteur de 220 ch. Le niveau le plus haut de gamme gagne de nouveaux sièges au maintien latéral renforcé, tandis qu’une nouvelle sellerie fait son apparition. Le prix grimpe à 52 490 €, largement au-dessus du seuil limite pour profiter du bonus écologique.

