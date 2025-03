Lecture Zen Résumer l'article

BYD ne cesse de développer son catalogue de voitures électriques. Le constructeur chinois vient de dévoiler les premières images officielles de son nouveau modèle familial. S’il devait venir en France, il se placerait en tant que concurrent du Scénic E-Tech.

Pas un mois ne se passe sans qu’une actualité BYD n’arrive sous nos yeux. Le constructeur chinois vient d’ajouter un nouveau modèle à sa gamme 100 % électrique. Après le Sealion 7, c’est au tour du Sealion 05 de faire son apparition. La marque a officialisé ce nouveau SUV sur son profil Weibo (un mélange entre un Twitter et Facebook chinois) ce mardi 18 mars.

La commercialisation de cette nouvelle voiture électrique est prévue pour le 25 mars 2025 en Chine. Sa venue en Europe n’a pour le moment pas été annoncée. Si le BYD Sealion 05 devait arriver chez nous, il aurait comme concurrent direct le Renault Scénic E-Tech ou encore le Peugeot E-3008 de part son format (on y reviendra).

Un look semblable aux autres BYD

Pour définir le style du Sealion 05, BYD ne s’est pas tant creusé la tête que ça, puisque le SUV ressemble beaucoup à ses petits frères et sœurs. D’ailleurs, ce nouveau venu se rapproche étonnamment davantage de la lignée des modèles Atto que du plus grand Sealion 7. Le look est ainsi un peu plus banal avec un gros bloc optique qui parcourt toute la face avant. Au niveau de la poupe, on retrouve un épais bandeau où sont logés des feux en forme de vagues, donnant presque à la voiture un regard blasé. Aucune image de l’intérieur du Sealion 05 ont été dévoilées.

Le BYD Sealion 05 en Chine // Source : BYD

Long de 4,52 m pour 1,86 m de large et 1,63 m de haut, le Sealion 05 est plus grand que l’Atto 3 et se place donc au rang des SUV familiaux. Mais malgré son gabarit propice à recevoir de grosses batteries, le nouveau SUV de BYD adoptera plutôt des accumulateurs aux capacités semblables à des modèles plus citadins.

Le BYD Sealion 05 en Chine // Source : BYD

Une fiche technique encore inconnue

Comme l’habitacle, il faudra se montrer patient pour connaître tous les détails techniques du BYD Sealion 05. Selon les informations d’IT Home, le SUV électrique sera décliné avec deux capacités de batterie : 50 kWh et 61 kWh. De quoi offrir 430 km et 520 km d’autonomie respectivement selon le très généreux cycle CLTC. Sous le format WLTP, le rayon d’action chuterait à 353 km et 426 km, ce qui est plutôt digne d’un modèle citadin et non familial comme sa taille le suggère.

Le BYD Sealion 05 en Chine // Source : BYD

Sur ce terrain, le Renault Scénic électrique fait mieux avec 430 km (WLTP) en version 60 kWh et jusqu’à 625 km une fois équipée de l’accumulateur 87 kWh. Le Peugeot E-3008 quant à lui est plus généreux puisqu’il offre entre 510 et 701 km d’autonomie selon la batterie (73 kWh ou 97 kWh).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama