Pour relancer les ventes de sa Mégane électrique, Renault apporte quelques évolutions esthétiques, avec l’ajout d’une finition Esprit Alpine ainsi que des changements techniques, comme l’apparition d’un mode One Pedal.

Quand on parle de voitures électriques chez Renault, les nouvelles R5 E-Tech et R4 E-Tech sont souvent les premiers modèles qui nous viennent en tête. Et pour cause, le constructeur français joue sur la corde de la nostalgie pour séduire.

Elles sont tellement mises en avant, ce qui semble tout à fait logique, qu’un autre modèle 100 % électrique se fait totalement éclipser : la Mégane E-Tech. La compacte crossover est à la 49ᵉ place des ventes depuis le début de l’année 2025, tandis que la R5 est 10ᵉ, selon la Plateforme automobile (PFA). Alors, pour lui donner un petit coup de fouet, Renault a apporté quelques évolutions le mercredi 12 mars. Coup d’œil sur tout ce qui change en 2025.

Une finition Esprit Alpine pour la Mégane

Quoi de mieux qu’une version plus flatteuse pour la rétine afin de séduire plus d’acheteurs ? Renault a ainsi introduit au catalogue la fameuse finition Esprit Alpine. Avec celle-ci, la Mégane électrique adopte un look plus sportif : jantes spécifiques de 20 pouces, logos peints en noir, badge Esprit Alpine à l’avant gauche, sans oublier la nouvelle teinte gris Schiste Satin en option à 2 200 €. Dans l’habitacle, le traitement se poursuit avec des sièges avant typé sport et une sellerie avec surpiqûres bleues.

La Renault Mégane E-Tech en finition Esprit Alpine. // Source : Renault

Des évolutions techniques dont un mode One Pedal

Renault ne mise pas que sur l’esthétique et apporte également quelques évolutions techniques sur la Mégane E-Tech. La plus importante d’entre elles est l’apparition de la conduite « One Pedal ». Ce mode de conduite permet d’utiliser uniquement la pédale de droite pour accélérer et freiner jusqu’à l’arrêt complet.

Bonne nouvelle pour les propriétaires actuels, ce mode « pourra être implémenté en rétrofit sur les Mégane E-Tech electric produites après mars 2024 », annonce Renault. À noter que seuls les modèles équipés du freinage régénératif avec palettes au volant pourront en profiter.

Le chargeur de la Renault Mégane E-Tech. // Source : Renault

Il y a aussi du nouveau côté recharge, avec le passage à un chargeur 11 kW de série au lieu de 7,4 kW auparavant. Il peut être bidirectionnel en option (400 €) ou de série sur la finition Iconic. Selon la technologie V2L (vehicle-to-load) ou V2G (vehicle-to-grid), vous pourrez soit alimenter un objet électrique en le branchant à la voiture, soit réinjecter l’énergie stockée dans la batterie sur le réseau électrique et récupérer de l’argent.

Enfin, la Mégane E-Tech intègre désormais le système Plug and Charge permettant de se brancher à une borne sans avoir à sortir le moindre badge ou carte bancaire. La borne reconnait la voiture une fois reliée à celle-ci, lançant automatiquement la recharge et la facturation associée.

Prix en hausse pour la Renault Mégane ? Oui et non

La gamme de la Renault Mégane E-Tech a été revue. Exit, la petite motorisation de 130 ch associée à une batterie de 40 kWh, la Française embarque systématiquement le « gros » accumulateur de 60 kWh baptisé autonomie confort et le moteur de 220 ch (468 km d’autonomie selon le cycle WLTP). De quoi se distinguer de la R4 dont elle est très proche en termes de dimensions, disponible en version 40 kWh.

La Renault Mégane E-Tech en version Techno (2025). // Source : Renault

La disparition de la petite version fait naturellement grimper les prix. La Mégane électrique est maintenant accessible à partir de 39 500 € contre 34 000 € auparavant. Toutefois, le niveau entrée de gamme Techno s’affiche 500 € moins cher que l’ancien.

La nouvelle finition Esprit Alpine se place au milieu de la gamme à 41 500 €, tandis que la version Iconic trône toujours au sommet à 43 000 €. Des prix auxquels il est possible de retirer 2 000 € à 4 000 € selon vos revenus grâce au bonus écologique.

