Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle Nissan Leaf arrive bientôt. Ou plutôt LE Nissan Leaf devrait-on dire, puisque la voiture compacte passe au format SUV. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette troisième génération de la pionnière des automobiles électriques modernes.

C’est un nom important auquel Nissan va s’attaquer. Pour sa troisième génération, la Leaf va subir une profonde refonte. D’ailleurs, on pourrait dorénavant dire LE Leaf. Car oui, la pionnière des voitures électriques modernes délaisse son format de compacte et succombe aux foudres des SUV.

Le constructeur japonais vient de publier ce mercredi 26 mars les premières images de la nouvelle génération de Leaf, accompagnées de quelques informations techniques. Voici ce qu’il faut retenir.

Nissan Leaf : nouveau look pour une nouvelle vie

L’orientation prise par la Nissan Leaf montre que la mode des SUV ne s’essouffle pas. Ainsi, le véhicule adopte une silhouette de crossover coupé, au look largement plus athlétique que sa devancière et qui apporte par la même occasion des améliorations aérodynamiques significatives. On retrouve les lignes épurées des dernières nouveautés de la marque comme l’Ariya ou le Qashqai.

La nouvelle Nissan Leaf (2025). // Source : Nissan

Pour parfaire son style, la Leaf est campée sur des jantes de 19 pouces. Nissan annonce d’ores et déjà la présence d’un toit panoramique, sans préciser s’il sera embarqué de série.

Plus de 600 km d’autonomie pour la Nissan Leaf

Pour développer la nouvelle Leaf, Nissan est parti de la plateforme CMF-EV inaugurée par l’Ariya et surtout commune avec le Renault Scénic E-Tech. Le crossover japonais pourrait donc reprendre les mêmes ensembles moteur/batterie de 170 ch et 60 kWh ou 220 ch et 87 kWh. De quoi lui assurer plus de 600 km d’autonomie dans sa meilleure configuration. On est bien loin des « maigres » 270 km que pouvait offrir l’accumulateur 40 kWh de la version actuelle.

La nouvelle Nissan Leaf reprendra la plateforme notamment utilisée par le Renault Scénic E-Tech. // Source : Renault

Pour connaître, les spécificités techniques, il faudra patienter le « milieu d’année » indique Nissan. Comme la nouvelle Micra, dont les premières ont aussi été dévoilées, l’arrivée de la Leaf est prévue cette année.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama