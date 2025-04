Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, les stocks de Tesla Model Y s’accumulerait, preuve de la faible demande pour le nouveau SUV. Une situation identique pour la marque en Europe ?

Le nouveau Tesla Model Y est disponible à la commande depuis le 24 janvier dernier. D’abord, dans une version spéciale Launch Series, puis un mois plus tard dans les traditionnelles versions Propulsion, Grande Autonomie, Transmission intégrale… Aux États-Unis, ce n’est pas la même histoire, puisque le modèle à quatre roues motrices est uniquement disponible, et ce depuis quelques jours seulement.

Comme le rapporte le média américain Electrek le 8 avril, les commandes pour la nouvelle mouture du SUV électrique n’afflueraient pas vraiment. Inutile de préciser pourquoi…

Le Tesla Model Y déjà disponible sur stock

Quand on achète une voiture neuve, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez passer commande et configurer à votre guise le véhicule, mais vous pouvez également piocher directement dans le stock du constructeur, c’est-à-dire dans des modèles déjà livrés et prêts à prendre la route. Dans le cas de Tesla aux États-Unis, les stocks du nouveau Model Y commenceraient à gonfler, alors que les commandes viennent à peine d’être ouvertes !

Il est possible de repartir avec un nouveau Model Y le jour-même aux États-Unis // Source : Tesla (Capture d’écran)

Est-ce une si mauvaise chose ? Si le constructeur américain avait peut-être augmenté le volume de production en prévision, il s’avèrerait que la demande n’est pas au rendez-vous. Résultat, dans certains États, il est possible de repartir avec un Model Y flambant neuf le jour-même. Sinon, il faut attendre entre 1 et 3 semaines, ce qui est relativement peu.

La même situation en Europe ?

En Europe, Tesla semble avoir moins de problèmes à écouler son SUV. Cependant, les premiers résultats ne sont pas fameux avec 2 318 immatriculations au mois de mars (qui ne fait pas la distinction entre l’ancien et le nouveau modèle). De manière générale, le délai de livraison pour toute nouvelle commande est de 1 à 2 mois. Toutefois, d’après nos informations, certains clients en Europe ont pu être livrés en seulement deux jours.

Tesla a deux nouveaux Model Y en stock en Allemagne // Source : Tesla (capture d’écran)

Si un stock existait, il est en tout cas presque invisible sur les différents sites européens de la marque. Exception faite de l’Allemagne, où l’on peut trouver deux exemplaires du nouveau Model Y sur stock, mais il s’agit de véhicules de démonstration.

