Plus les années passent, plus la moyenne d’âge des acheteurs de voitures neuves augmente, sauf pour la voiture électrique. Cependant, cette tendance inquiète les constructeurs automobiles.

Le marketing des constructeurs automobiles a beau cibler une clientèle jeune et branchée, le profil type des acheteurs reste bien éloigné de cet objectif. D’après les dernières statistiques du cabinet C-Ways, partagées par Les Echos le 7 janvier, la moyenne d’âge des acheteurs de véhicules neufs s’établit à 54,3 ans.

Cet âge varie selon les marques, mais le type de motorisation fait aussi pencher la balance. Ainsi, les acheteurs de voitures électriques font baisser de quelques années la moyenne d’âge, pour atteindre 47 ans.

Age moyen pour l’achat de voiture neuve : 54 ans // Source : Pixabay – Tung Lam

Une clientèle plus jeune, mais plus aisée

À l’image d’une marque telle que Tesla, il n’est pas difficile de constater que certaines voitures électriques attirent un public plus jeune en concession. Ce n’est pour autant pas forcément aussi visible auprès de marques plus traditionnelles, y compris pour des modèles comme la Renault 5 e-tech.

Néanmoins, même si la clientèle est plus jeune pour la voiture électrique, elle est surtout plus riche. Près de 60 % des acheteurs de ces véhicules neufs font partie des ménages les plus aisés. Il faut dire que les prix élevés des voitures neuves ont largement retardé le passage à l’acte. Par contre, les offres en location avec option d’achat (LOA), très répandues sur la voiture électrique, ont contribué à réduire l’âge moyen d’acquisition des voitures neuve.

Il sera intéressant d’observer dès l’année prochaine si l’arrivée de nouveaux modèles électriques plus abordables sur le marché a un effet sur le profil des acheteurs, comme l’ont fait auparavant les Tesla Model 3 et MG4.

Une exception pour le leasing social

Le leasing social (ou voiture à 100 €/mois) a attiré en concession une clientèle plus jeune : 40 ans en moyenne. C’est 14 ans de moins que le reste des acheteurs de voitures neuves. Au-delà de l’effet d’aubaine provoqué par cette subvention de 13 000 €, le prix est bien le principal moteur pour pousser la porte d’une concession pour acheter (ou louer) une voiture neuve.

Repartition par âge des clients en leasing social // Source : DGEC – Direction générale de l’énergie et du climat

Si les constructeurs veulent récupérer une clientèle plus variée et plus jeune en concession, ils vont devoir inverser la courbe des prix. Les stratégies de montée en gamme des constructeurs montrent désormais leurs limites sur l’ensemble du marché automobile. De plus, les subventions gouvernementales ne pourront pas toujours artificiellement doper les ventes de voitures électriques.

