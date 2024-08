Lecture Zen Résumer l'article

Plusieurs modèles sont disponibles aussi bien en moteur thermique qu’en électrique. Face à ce choix, quel pourcentage de clients choisissent finalement la version 100 % électrique ?

Est-ce que les Français boudent vraiment les modèles électriques si un modèle thermique équivalent est disponible ? C’est ce que Numerama voulait trancher en épluchant les statistiques d’immatriculations AAA Data du premier semestre 2024 et celles de l’année 2023.

Deux stratégies de développement de la voiture électrique s’opposent globalement chez les constructeurs historiques : ceux qui font des voitures différenciées pour l’électrique et ceux qui conservent des modèles identiques avec différentes motorisations. Le choix de modèles dits multiénergies est notamment privilégié par les marques du groupe Stellantis, qui prône qu’il s’agit là du meilleur choix stratégique. D’autres constructeurs ont aussi des propositions de ce type au catalogue, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres obtenus ne sont pas toujours ceux que l’on aurait imaginé.

Alors pour ouvrir un peu plus l’observation, nous avons aussi inclus quelques modèles qui se positionnent sur des noms et segments identiques, même si la base technique du modèle est différente.

Deux approches différentes entre Stellantis et Renault : pour quels résultats ?

Le groupe Stellantis est fortement représenté dans les modèles observés puisque cette stratégie s’applique à l’ensemble des marques du groupe. Ce sont les chiffres de 12 modèles différents sur 6 marques qui ont été calculés.

Voilà le pourcentage de clients qui ont opté pour une version électrique alors que d’autres motorisations sont disponibles :

de janvier à juin 2024 année 2023 Peugeot 208 / e-208 34 % 26 % Peugeot 2008 / e-2008 23 % 9 % Peugeot 308 / e-3008 6 % 1 % Citroen C4 / e-C4 39 % 22 % Citroen C4X / e-C4X 18 % 17 % DS3 / DS3 E-tense 30 % 38 % Fiat 500 / 500e 77 % 73 % Fiat 600 / 600e 80 % 100 % Jeep Avenger 68 % 70 % Opel corsa /corsa-e 32 % 20 % Opel Mokka / mokka-e 45 % 22 % Opel Astra / Astra electric 7 % 7 %

Les Peugeot e-308 et Opel Astra electric sont arrivées assez tardivement au catalogue par rapport au modèle thermique, ce qui peut expliquer que ces versions des modèles soient méconnues et peu sollicitées. Il y a aussi très probablement un problème d’alignement des spécifications techniques et de positionnement tarifaire pour séduire les clients. Les chiffres restent extrêmement bas, c’est un flop !

Peugeot e-308 et e-308 SW ne séduisent pas // Source : Peugeot

À l’inverse, des modèles qui ont été lancés en priorité en électrique, comme les Jeep Avenger et Fiat 600e, continuent à séduire les clients dans ce sens. Le pourcentage devrait diminuer sur le prochain semestre. La Fiat 500e est un peu à part, sa commercialisation en motorisation thermique se restreint désormais au modèle d’ancienne génération. La nouvelle génération n’est toujours qu’électrique, et cela reste un succès en France.

Sur 2024, la Peugeot e-208 représente environ 1 vente sur 3, comme pour l’Opel Corsa-e, la DS3 e-tense et la Citroën ë-C4. Pourvu que cela dure et progresse même. C’est hélas probablement seulement l’œuvre du leasing social.

Renault Twingo est choisie à 64 % en électrique // Source : Renault

Du côté de Renault, seule la Twingo est un modèle multiénergie. La version électrique a été choisi par près de 2 clients sur 3 (64 %) depuis le début de l’année, c’était 1 sur 2 en 2023. L’offre de leasing social a également donné un petit coup de pouce à la version électrique de ce modèle en fin de vie.

Pour la Renault Mégane e-tech, c’est un match entre ancienne génération thermique contre nouveau modèle électrique. Les deux modèles portent le même nom, mais c’est tout ce qui leur reste de commun. La Renault Mégane e-tech représente 75 % des immatriculations des modèles Mégane du constructeur sur les 6 premiers mois de l’année. La comparaison reste un peu hasardeuse.

Quelques surprises du côté du premium allemand

Du côté de BMW, sur les 4 modèles observés, seul un modèle ne trouve pas les faveurs du public en électrique.

Le BMW iX1 a été choisi par 38 % des clients face au X1 thermique, c’est en hausse par rapport à 2023.

La BMW i4 séduit 69 % des acheteurs par rapport à la série 4 thermique, c’est également en hausse par rapport au 53 % de 2023.

1 limousine (série 7) sur 3 est une BMW i7 électrique, soit 34 %, léger recul par rapport à 2023.

Le BMW iX3 fabriqué en Chine peine par contre à séduire avec seulement 17 %, pourcentage en baisse par rapport à l’année dernière.

La BMW série 4 est plébiscitée en électrique // Source : BMW

Chez Mercedes, les modèles électriques sont dissociés des modèles thermiques, il n’y a pas d’équivalents directs aux EQA et EQB. Mais les deux modèles EQE et EQS peuvent quand même se comparer aux modèles de la Classe E et de la Classe S, car ils ont un positionnement similaire. L’EQE représente 38 % de l’ensemble de la famille classe E, et c’est 34 % pour l’EQS. Les deux pourcentages sont en baisse par rapport à 2023 où les deux modèles flirtaient autour de 45 %. Cela n’est quand même pas neutre comme part de marché.

Le cas d’Audi est aussi intéressant, surtout avec la menace de la fermeture de l’usine de Bruxelles à cause des faibles volumes de ventes du Q8 e-tron en Europe. L’Audi Q8 e-tron n’est pas identique techniquement au modèle Audi Q8 thermique, mais le positionnement et la clientèle sont suffisamment proches pour être comparés. Il s’est vendu en France 412 Q8 e-tron électrique depuis le début de l’année 2024, contre seulement 161 Q8 thermique (et 145 Q7 si l’on veut enfoncer le clou). C’est donc 72 % des clients qui ont opté pour l’électrique sur cette appellation. Le constat est identique au niveau européen. Même si les volumes de ventes sont effectivement en baisse, le problème d’Audi n’est probablement pas tant un problème de clients qui boudent l’électrique, mais plus un problème de clients qui se détournent des modèles haut de gamme de la marque.

Promenade en ferry avec le Q8 e-tron // Source : Raphaelle Baut

Et pour les autres modèles de ce type ? Hyundai, Kia, MG, Mazda, Volvo…

Le Hyundai Kona est choisi à 46 % en version électrique, c’est presque 1 vente sur 2, et c’était déjà le cas l’année dernière. Le Kia Niro n’est par contre plus qu’à 40 %, alors que le modèle était plébiscité à 62 % en électrique l’année précédente. Entre temps, le modèle ne bénéficie plus des aides gouvernementales, alors que le Kona le conserve grâce à une production européenne.

Huyndai Kona 2023 hybride, électrique et thermique // Source : Hyundai

Le MG ZS est également disponible en deux motorisations, et depuis le début de l’année est plébiscité à 98 % en version électrique. C’était 1 vente sur 2 en 2023.

Depuis que Mazda a lancé son MX30 dans une version à prolongateur d’énergie (avec l’ajout d’un moteur à essence), les ventes de la version 100 % électrique chutent, passant de 75 % à seulement 19 % des clients. Il faut dire que Mazda a une approche assez atypique du besoin des clients, ce qui n’a jamais suscité beaucoup d’enthousiasme en volume de vente en France.

Mazda MX-30 avec prolongateur r-ev // Source : Raphaelle Baut

Le Lexus UX300e est certainement l’illustration parfaite de la mauvaise utilisation d’une plateforme multiénergie. C’est un flop, seul 1 % des clients ont boudé l’hybride pour choisir de l’électrique, soit 3 immatriculations depuis le début de l’année. Ce n’était guère mieux en 2023 avec 16 immatriculations en électrique, soit encore 1 % des ventes.

La Volkswagen e-Up, qui aurait dû sortir du catalogue VW depuis des années, a fait de la résistance et c’est tant mieux. La mini citadine électrique, vendu à partir de 28 000 € quand même, continue de se vendre. La motorisation électrique représente encore 57 % des ventes en 2024, c’était 63 % en 2023.

Enfin, Volvo avec son XC40 est un modèle intéressant à observer également, car il vise une clientèle plus premium. En version électrique, il a tout de même séduit 43 % des clients depuis le début 2024. C’est loin d’être ridicule.

Volvo XC40 Recharge // Source : Volvo

Les résultats sont tellement différents qu’il est difficile de définir si la stratégie des modèles disponibles en électrique et thermique (ou hybride) est vraiment la plus pertinente. Par contre, à la question : est-ce que les Français boudent l’électrique ? On serait plutôt tenté de répondre que ce n’est pas réellement le cas. Pour une technologie encore jeune, la tendance est assez en faveur de l’électrique, même si l’hybride et les moteurs à essence n’ont pas dit leur dernier mot.

