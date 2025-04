Lecture Zen Résumer l'article

La Hyundai Ioniq 6 passe par la case restylage. En plus de lui offrir un petit coup de jeune, la marque coréenne nous offre également un petit aperçu de sa future version sportive N. Cette dernière sera présentée en juillet.

Après trois ans passés au catalogue, c’est l’heure du restylage pour la Hyundai Ioniq 6. À l’occasion du salon de la mobilité de Séoul, le constructeur coréen a dévoilé cette version modernisée de la grande routière électrique ce jeudi 3 avril 2025.

Pour notre plus grand plaisir, la marque nous a également mis l’eau à la bouche avec une version pimentée « N », inspirée par un précédent concept présenté en 2022. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les deux nouveaux modèles.

Un visage plus moderne pour la Ioniq 6

Si le crossover Ioniq 5 se distingue par son look funky et ses nombreuses arêtes, la Ioniq 6 a pour mantra l’aérodynamisme. Sa silhouette dite « streamline » comme tirée vers l’arrière n’est pas forcément au goût de tous, mais elle a le mérite d’être plus originale que d’autres grandes berlines routières.

La Hyundai Ioniq 6 restylée (2025). // Source : Hyundai

Avec ce nouveau coup de crayon, Hyundai s’est ainsi contenté de quelques retouches cosmétiques, particulièrement visibles à l’avant. Première nouveauté, les phares ne sont plus en forme de goutte d’eau, remplacés par une fine bande LED pixelisée dont la marque est adepte. Les projecteurs principaux ont été cachés juste en dessous. La Ioniq 6 possède toujours ce museau façon nez de requin avec un capot plongeant, toutefois le remodelage du bouclier apporte une dimension plus sage au dessin. C’est tout le contraire dans la finition N Line qui adopte un pare-choc plus agressif comme en témoigne l’entrée d’air.

La Hyundai Ioniq 6 restylée (2025). // Source : Hyundai

À l’arrière, la grande berline électrique perd le second becquet sur la lunette qui venait ternir la silhouette et garde uniquement celui surmontant la signature lumineuse. Dans l’habitacle, on retrouve un nouveau volant, tandis que la console centrale a été remaniée.

La Hyundai Ioniq 6 restylée en finition N Line (2025) // Source : Hyundai

Hyundai prépare la version sportive Ioniq 6 N

Hyundai n’a en revanche pas communiqué la moindre spécificité technique de la Ioniq 6 restylée. Pour mémoire, la berline « routière » électrique est déclinée en une version propulsion de 229 ch et une version à quatre roues motrices de 325 ch. Si le modèle actuel embarque une batterie de 77 kWh, la version restylée devrait reprendre la batterie 84 kWh de son frère Ioniq 5. De quoi augmenter l’autonomie donnée aujourd’hui pour 614 km (WLTP) dans le meilleur des cas.

La Hyundai Ioniq 6 restylée (2025) // Source : Hyundai

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là pour la marque, car une version sportive Ioniq 6 N est également à l’approche. Dans l’une des photos, on peut apercevoir un bout de la poupe de la berline pimentée, équipée d’un bouclier plus massif, mais surtout d’un gros aileron.

La Hyundai Ioniq 6 aura droit à une version sportive N. // Source : Hyundai

Une configuration à deux moteurs cumulant 650 ch comme la Ioniq 5 N est plus que probable. Nous en saurons plus en juillet, lors de sa présentation officielle.

