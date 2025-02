Lecture Zen Résumer l'article

Les batteries solides représenteront sûrement l’une des plus grosses innovations dans le monde des véhicules 100 % électriques. Hyundai planche sur le sujet et doit inaugurer une chaîne de production expérimentale.

Le sujet des batteries solides est un véritable serpent de mer. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batterie se penchent sur le sujet depuis plusieurs années, mais aucune utilisation concrète n’est encore disponible. Il faut dire que cette innovation représentera une avancée majeure une fois appliquée pour les véhicules électriques.

Parmi les marques qui développent ce type de batteries, on retrouve Volkswagen, Ford, BMW, Toyota, le groupe Stellantis, Mercedes ou encore Hyundai. D’ailleurs, le constructeur coréen serait bien avancé sur le sujet, puisqu’il ouvrirait une ligne de production expérimentale en mars, d’après le média coréen ET News, selon un article du 10 février 2025.

Les premières batteries solides produites le mois prochain

Selon les sources locales, Hyundai tiendra une cérémonie au mois de mars pour inaugurer son nouveau centre de recherche de batterie à Uiwang, au sud de Séoul. C’est au sein de cet édifice que la ligne de production pour ses « batteries de rêve » sera implantée.

La Hyundai Ioniq 9 (2025). // Source : Hyundai

Plusieurs partenaires de la marque seront présents pour l’événement, dont General Motors (GM). Le géant américain a récemment tissé des liens étroits avec Hyundai, où il était notamment question de revendre sous les marques du groupe GM les voitures électriques du Coréen.

Un prototype prévu en 2025

Encore une fois, il s’agit ici d’une production expérimentale. Il ne faut donc pas s’attendre à une généralisation imminente de cette technologie sur la gamme du constructeur, qui devrait plutôt intervenir d’ici à 2030. En revanche, une première voiture prototype équipée d’une batterie solide devrait bien voir le jour, dès cette année à en croire ET News. Si les tests s’avèrent prometteurs, Hyundai prendra une belle longueur d’avance sur les concurrents.

Salle de production des cellules de batterie. // Source : Northvolt

Le terme de « batterie de rêve » n’est pas utilisé par hasard, puisque cette technologie de batterie permettrait d’écarter, ou du moins de réduire, les limites des batteries lithium-ion actuelles. Elle augmenterait considérablement l’autonomie pour une même capacité, pourrait se recharger plus rapidement et serait plus légère. Par ailleurs, les risques d’incendie seraient réduits.

