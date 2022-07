Ce n’est pas seulement sur un, mais sur deux concepts différents que la branche sportive de Hyundai fait actuellement ses expérimentations. Les Hyundai RN22e et N Vision 74 sont deux laboratoires roulants de ce que pourraient être les prochains modèles sportifs de la marque coréenne.

Alors que la Hyundai Ioniq 6 vient à peine de dévoiler ses caractéristiques techniques, la branche sportive de Hyundai partage des informations sur deux projets de modèles électrifiés et performants. Parmi ces deux modèles, on découvre ce qui pourrait être une version N, le badge sportif de la marque, de la future Ioniq 6.

Ces deux concepts sont des véhicules électriques, mais pas uniquement alimentés par des batteries. L’un d’entre eux, le N Vision 74, fonctionne aussi sur la technologie de pile à combustible à hydrogène. Que sait-on de ces projets de la branche sportive de Hyundai ?

RN22e : une Ioniq 6 façon Fast & Furious Tokyo drift ?

Le projet connu sous le nom de RN22e a clairement sorti tout l’attirail de la voiture de course, ou de drift, pour l’appliquer au modèle esthétiquement épuré Ioniq 6. On trouve sur cette version : aileron proéminent, ailes élargies, bas de caisse, spoilers spécifiques à l’avant et à l’arrière. Aucun doute que Hyundai dit haut et fort qu’il s’agit bien là d’une version sportive de son modèle électrique.

Hyundai RN22e // Source : Hyundai

Les caractéristiques techniques sont similaires à ce que propose Kia sur son EV6 GT, sans aller aussi loin sur les transformations esthétiques. Le modèle dispose d’une motorisation à transmission intégrale de 585 ch (430 kW), avec un couple de 740 Nm. La batterie de 77,4 kWh peut être rechargée de 10 à 80 % en 18 minutes grâce à sa technologie 800 V. La limitation de vitesse est remontée à 250 km/h.

Cette version un peu extrême ne verra probablement pas le jour dans cette configuration exacte. Il s’agit ici d’un laboratoire roulant qui permet à la division Hyundai N d’affiner les technologies et les réglages pour proposer les meilleures performances pour une utilisation sur circuit.

Hyundai RN22e // Source : Hyundai

Faire mieux que Tesla sur piste

Hyundai indique avoir travaillé plus spécifiquement sur plusieurs points pour que ce modèle puisse utiliser toutes ses performances : la prise de virage, le refroidissement et le freinage. Ces deux derniers points sont les principaux défauts des Tesla, quand leurs utilisateurs veulent les emmener sur piste. Plusieurs vidéos ont montré des propriétaires de Tesla en mauvaise posture sur circuit, car ils se sont retrouvés sans frein au bout de peu de temps à solliciter intensivement leur voiture.

Hyundai veut donc faire mieux que Tesla sur cet usage. La division sportive Hyundai tient à garantir des performances élevées comme sur ses modèles de compétition, qu’ils soient thermiques ou hybrides.

N Vision 74 : la sportive à hydrogène

À la différence de RN22e, N Vision 74 part d’une page blanche. Ce concept ne s’appuie pas sur un modèle déjà produit par le constructeur coréen. Il est par contre, comme Ioniq 5, un clin d’œil à un modèle historique de la marque, la Pony Coupé de 1974.

Hyundai N Vision 74 // Source : Hyundai

Second point sur lequel ce concept se démarque, c’est sa motorisation. Hyundai travaille sur l’avenir de la haute performance basée sur l’hydrogène. Les ingénieurs de Hyundai ont mis au point une structure hybride, composée d’une batterie électrique associée à un système fonctionnant avec une pile à combustible, Renault a aussi présenté ce type d’hybridation sur son dernier concept. Le N Vision embarque donc à la fois une batterie de 62,4 kWh, et un réservoir d’hydrogène de 4.2 kg, ce qui doit permettre jusqu’à 600 km d’autonomie.

Sa motorisation offre jusqu’à 680 ch (500 kW) de puissance et 900 Nm de couple. Cette hybridation doit améliorer l’efficacité du refroidissement. Les deux sources d’énergie différentes peuvent être utilisées en fonction des conditions de conduite, jusqu’à se combiner pour les plus hautes performances.

Hyundai RN22e et N Vision 74 en drift // Source : Hyundai

Si les deux modèles RN22e et N Vision 74 en drift sur une piste peuvent nous faire penser à l’un des opus de la saga Fast & Furious, on ne sait pas encore si Hyundai va concrétiser ces deux modèles pour les commercialiser en Europe. Dans un premier temps, c’est le SUV Ioniq 5 qui devrait bénéficier d’une version sportive N prévue pour 2023.