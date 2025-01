Lecture Zen Résumer l'article

Avec ses 5 mètres de long, ce Hyundai Ioniq 9 ne passera pas inaperçu dans le paysage automobile européen. Pour autant, ce nouveau modèle électrique ne manque pas de qualités, notamment côté autonomie.

Pendant les essais du petit modèle urbain Hyundai Inster, organisés ce 29 et 30 janvier 2025, le constructeur coréen nous a permis de découvrir en présentation statique son exact opposé : le Hyundai Ioniq 9. Ce SUV familial est le plus grand de la gamme 100 % électrique avec un peu plus de 5 mètres de long. S’il est considéré comme un SUV de taille normale aux États-Unis, il apparaît en Europe parmi les modèles jugés démesurés en taille et en poids : de quoi faire grincer les dents des maires de certaines villes, comme Paris.

Cela n’empêchera pas Hyundai de le commercialiser en Europe. On pourrait croiser les premiers exemplaires du Ioniq 9 dès le second semestre 2025. La marque est cependant réaliste : les ventes d’un tel véhicule électrique en France ne seront que de quelques centaines d’exemplaires par an, à l’image de son cousin Kia EV9 et de ses 350 immatriculations en 2024. C’est un modèle de niche en France, ce qui devrait rassurer ceux qui craignent de voir notre marché automobile s’américaniser avec des véhicules toujours plus imposants.

Quelle est l’autonomie du Hyundai Ioniq 9 ?

Le grand SUV embarque une batterie NMC d’une capacité de 110 kWh, c’est plus que le Kia EV9. Cela permet à ce modèle d’annoncer une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 620 km dans sa configuration la plus efficiente. La recharge ne posera pas de problème sur les bornes ultra-rapides : il est possible de recharger de 10 à 80 % en seulement 24 minutes.

L’aérodynamisme du Hyundai Ioniq 9 est travaillé. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Tout ne repose pas uniquement sur cette batterie XXL. Le Hyundai Ioniq 9 est bien plus aérodynamique qu’il n’y paraît. C’est assez flagrant, lorsque l’on se retrouve pour la première fois devant l’engin. Malgré son imposant gabarit, le véhicule est particulièrement profilé. Il affiche même un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,259, ce qui le place juste derrière le Tesla Model X et devant bien d’autres références.

Le pare-brise est très incliné et la ligne de toit est assez fuyante. L’arrière du Ioniq 9 est présenté par la marque comme inspiré par la poupe d’un bateau. C’est en tout cas très vertical, et cela surprend un peu par rapport à ce que l’on connaît.

Le Hyundai Ioniq 9 avec des rétroviseurs caméra pour gagner quelques kilomètres d’autonomie. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour contribuer à faire circuler l’air efficacement, le Ioniq 9 dispose de clapets de refroidissement actif à l’avant et les rétroviseurs sont aussi remplacés par des caméras. Tous ces détails font gagner quelques précieux kilomètres d’autonomie.

Un véritable salon sur roues

Difficile de juger l’esthétique du modèle : certains adoreront, d’autres détesteront. Toutefois, les avis devraient être un peu plus unanimes sur l’intérieur du Hyundai Ioniq 9. Il convient quand même de garder en tête que ce modèle est celui d’un constructeur généraliste et non d’une marque premium. Les matériaux utilisés sont un peu au-dessus de ce que l’on trouve dans d’autres modèles de la marque. Cependant, ils ne sont pas aussi plaisants que dans les modèles de marques premium chinoises ou européennes.

Intérieur du Hyundai Ioniq 9. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le véhicule offre beaucoup d’espace, de nombreux rangements malins et les sièges sont confortables – même si cela aurait pu être encore plus moelleux. Nous avons découvert, le 30 janvier, le modèle dans une configuration 6 places, qui permet à l’ensemble des passagers, y compris au dernier rang, de ne pas se sentir trop engoncés.

La planche de bord n’est pas une révolution, mais son esthétique est plaisante. Hyundai a cependant privilégié des raccourcis aux fonctions principales par un écran déporté, plutôt que des boutons physiques. C’est certes plus moderne, mais finalement pas toujours le plus pratique. Les habitués de la marque ne devraient pas être déroutés par cet intérieur. Pour les autres, la prise en main devrait être assez facile, car tous les éléments se trouvent là où on les attend.

Des sièges moins modulables que ceux du Kia EV9, mais assez bien pensés. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La console centrale a été imaginée comme un accoudoir, agrémenté de nombreux rangements, dont certains sont particulièrement profonds pour ranger de grandes bouteilles d’eau et de quoi manger pour les longs trajets.

Le Hyundai Ioniq 9 offre un coffre de 620 litres lorsque les trois rangées de sièges sont en place. Ce volume peut grimper jusqu’à 1 323 litres si vous ne voyagez pas à plus de 4/5 personnes, avec le dernier rang rabattu. Il y a aussi un petit frunk de 88 litres sur la motorisation en propulsion, et seulement de 52 litres en transmission intégrale.

Le Hyundai Ioniq 9 ne manque pas d’espace à bord. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une vitrine technologique pour Hyundai

Le Hyundai Ioniq 9 vise les amateurs les plus exigeants de véhicules électriques. Il intègre un planificateur d’itinéraire optimisé, une meilleure gestion de la batterie, et propose des rapports énergétiques détaillés. Le modèle permet aussi d’être mis à jour à distance par OTA.

Hyundai aurait pu conserver des boutons en plus, plutôt que d’opter pour du tactile. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La marque a aussi tenu compte des remontées de ses clients, en mettant un support en caoutchouc pour maintenir le smartphone en place lors de la recharge à induction. Des ventilateurs sont également intégrés pour limiter la surchauffe des appareils lors de la recharge. La voiture électrique intègre aussi des prises USB-C qui peuvent délivrer jusqu’à 100 W de puissance, et ce, aussi bien à l’avant du véhicule qu’à la dernière rangée de sièges. La petite spécificité de Hyundai repose sur le fait que ces ports USB puissants ne sont pas reliés à la batterie 12 V, mais bien à la batterie haute tension.

Bien sûr, la conduite bénéficie par ailleurs des avancées technologiques de la marque pour les aides à la conduite, mais aussi pour les suspensions et le comportement routier. Ce Hyundai Ioniq 9 s’annonce prometteur sur la route. Reste à voir si son look atypique séduira la clientèle européenne autant que les Américains.

Quel sera le prix du Hyundai Ioniq 9 en France ?

Les tarifs du Hyundai Ioniq 9 ne sont pas encore connus pour la France. Ils le seront au moment de l’ouverture de la commercialisation dans les prochains mois. Il est néanmoins possible d’avoir une idée des tarifs proposés, en observant ce que Kia propose pour le cousin EV9.

Vous pouvez vous amuser à compter les pixels de la signature lumineuse. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le modèle équivalent de Kia est proposé à partir de 73 000 € en France. Ainsi, le modèle Hyundai pourrait débuter à un tarif sensiblement inférieur pour les premières finitions.

Cela peut sembler élevé, mais comparé à un concurrent direct comme le Tesla Model X, c’est bien moins cher. Le Model X est disponible à partir de 99 990 € pour la version 5 places et 107 790 € dans une configuration 6 places équivalente. Le tout pour une autonomie moins élevée que les 620 km de la version propulsion du Ioniq 9. Le calcul serait plutôt en faveur du modèle coréen.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+