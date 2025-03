Lecture Zen Résumer l'article

Renault ose la démesure avec la R5 Turbo 3E, un ovni électrique qui bouscule les codes. Idée géniale ou caprice de grand enfant ? C’était le thème choisi pour l’éditorial de la newsletter Watt Else du 20 mars.

Sous la direction de Luca de Meo, Renault n’a jamais caché son goût pour la nostalgie qui fleure bon les madeleines de Proust. Après avoir ravivé avec succès la flamme grâce à la nouvelle Renault 5 électrique, la marque au losange pousse le curseur encore plus loin avec une version radicale : la Renault 5 Turbo 3E. La marque est-elle allée trop loin ? Certains jugent que Renault tire un peu trop sur la corde en ressuscitant ses icônes du passé.

Mais, si cela fonctionne, pourquoi s’en priver ? Mon collègue Robin était aussi impatient que moi de découvrir le modèle le 13 mars à l’usine de Flins. Il ne pouvait cependant y avoir qu’un seul élu à cette présentation — oui, j’ai perdu notre duel, et j’en râle encore 7 jours après. Cette Renault 5 Turbo 3E n’est pas qu’un hommage aux monstres du Groupe B des années 80, c’est aussi un pur exercice de style et de technologie. Alors, coup de génie marketing ou simple caprice de passionnés ?

Un pari osé et un pied de nez à la concurrence

Dans un marché automobile qui se standardise, se mutualise et se rationalise à outrance, Renault prend tout le monde (ou presque) de court. Ce genre de modèle, a priori inutile, mais chargé de passion, est une denrée rare. Il suffit de voir l’excitation qu’il suscite pour comprendre que Renault a visé juste. Le modèle fait vibrer la corde sensible. Ses lignes musclées et ses performances font réagir, et ce, même si la voiture fonctionne « à piles » comme le regretteront les fans de moteurs thermiques rugissants.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Au-delà du symbole, la Renault 5 Turbo 3E est surtout une vitrine technologique. Moteurs-roues, plateforme 800V… autant d’innovations qui pourraient bien ruisseler sur des modèles plus accessibles dans les années à venir. Là où d’autres promettent des révolutions sans jamais les concrétiser (Tesla et son Roadster repoussé aux calendes grecques en sont un bon exemple, ou le Peugeot e-Legend), Renault passe à l’acte pour des livraisons prévues en 2027.

Les performances ne sont certes pas celles d’une Xiaomi SU7 Ultra. Néanmoins, avec 540 ch cumulés, un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, une batterie de 70 kWh qui se recharge de 15 à 80 % en 15 minutes et 1 450 kg sur la balance, on tient quelque chose de sympathique et qui ne se limite pas à la Chine.

On veut de l’audace et de la passion

Cette stratégie porte évidemment la marque de Luca de Meo, un patron qui n’a pas peur de bousculer les codes. D’ailleurs, on a découvert l’existence de ce projet improbable dans le documentaire Anatomie d’un Comeback diffusé sur Amazon Prime depuis le 13 décembre, encore une fois un choix hors des sentiers battus.

Luca de Meo avec le concept Renault 5 Turbo 3E au Mondial Paris 2022 // Source : Renault

Il aurait été facile pour le groupe de capitaliser sur la Renault 5 électrique et d’en rester là, avec simplement une déclinaison plus sportive signée Alpine (A290), surtout après la disparition de Renault Sport. La marque aurait juste pu enchaîner avec la renaissance de la Renault 4, de la Twingo, voire de la Renault 17 — qui sait ce que la marque nous réserve ? Pourtant, non, Renault ose et s’offre le luxe d’un modèle aussi exclusif qu’emblématique, bien loin de la frilosité ambiante concernant la voiture électrique.

Est-ce que les 1980 exemplaires s’arracheront sans difficulté ? Rien n’est gagné d’avance, la tâche ne sera pas forcément évidente, en fonction du prix de cette douce folie. L’impact commercial d’un tel véhicule sera marginal sur les finances de Renault. En termes d’image, l’opération est brillante. Renault se repositionne comme une marque audacieuse, capable à la fois de provoquer des émotions et d’innover. Et dans un monde automobile souvent aseptisé et SUVisé, ce grain de folie fait un bien fou.

Alors, coup de génie ou pure folie ? Probablement un peu des deux. Tout ce que j’ai envie de dire, c’est : merci Renault d’insuffler de nouveau de la passion automobile dans l’électrique.

