Le documentaire sur le retour de Renault cachait une surprise : la Renault 5 Turbo 3E, nouveau véhicule de série de la marque au losange.

Il se murmurait que la fin du documentaire sur le come-back de Renault, disponible sur Amazon Prime Video, contiendrait une surprise inattendue. Ce n’est pas un nouveau Premier ministre pour la France, mais la révélation d’une nouvelle voiture de série, à la fin du dernier épisode. Et pas n’importe quelle voiture : la Renault 5 Turbo 3E, revival de la Renault 5 Turbo des années 1980 en mode 100 % électrique.

Renault en a profité pour donner des détails sur cet engin, qui s’inscrira dans la désormais iconique gamme Renault 5 électrique (notre essai). On se retrouve face à un engin aux courbes agressives, en contrastes avec les rondeurs du modèle grand public, rappelant la puissance qu’il embarque et son histoire associée aux courses de rallyes.

L’architecture de cette « bombe sportive », comme le dit Renault, sera l’assemblage d’une superstructure en carbone et de deux moteurs dans une configuration propulsion. Ils viendront entraîner les roues arrière, promettant 500 chevaux de puissance totale et un 0 à 100 km/h en 3 secondes. À titre de comparaison, la Model S Plaid, référence en la matière, est à 2,1 secondes sur l’exercice. La Renault 5 de 2024 joue plutôt autour des 8 secondes, ce qui est parfait pour citadine. En clair, la petite voiture aura la capacité de faire de jolies drag race contre quelques supercars… en les laissant sur le carreau.

La Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

La nostalgie au service du futur

La Renault 5 Turbo, lancée en 1980, était une version radicale et sportive de la Renault 5 classique, conçue initialement pour la compétition en rallye. Cette voiture française se distinguait par son moteur turbocompressé de 1,4 litre placé en position centrale arrière, développant 160 chevaux pour seulement 970 kg, lui permettant d’atteindre 220 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes.

Reconnaissable à sa carrosserie musclée avec ses ailes élargies et ses prises d’air latérales, elle était proposée en deux couleurs emblématiques : Bleu Olympe et Rouge Grenade. Produite à 4 857 exemplaires entre 1980 et 1986, elle s’est illustrée en compétition avec notamment une victoire au Rallye Monte-Carlo dès 1981, devenant ainsi une véritable icône du sport automobile français.

C’est cet héritage que Luca de Meo, actuel CEO de Renault entend faire revivre avec cette Renault 5 Turbo 3E. Pour le moment, aucun prix ni date de sortie n’a été annoncé. Mais cela ne fait aucun doute : après avoir sorti des voitures très convaincantes en 2024, Renault saura faire monter la hype et reste dans la course pour 2025. Ou pour plus tard, comme le dit Luca de Meo dans le documentaire : « On ne vous dit pas quand ça sort, mais ça va sortir… c’est faire vivre la marque, mais aussi, faire vivre le mythe. C’est une voiture for the braves, pour les courageux… »

La Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

