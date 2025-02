Lecture Zen Résumer l'article

Même en version ultra-sportive, la Xiaomi SU7 Ultra sera sans doute perçue comme une pâle copie de la Porsche Taycan Turbo GT. Sauf que le modèle chinois offre de meilleures performances que la Porsche, et ce, pour trois fois moins cher.

Une fois de plus, la comparaison avec la Porsche Taycan est inévitable pour la version ultra-sportive de la Xiaomi SU7. Néanmoins, le patron de Xiaomi en joue lui-même, car les performances de sa SU7 Ultra ont été comparées frontalement à celles de la déclinaison la plus puissante de Porsche lors de la conférence de presse de présentation qui s’est tenue le 27 février 2025. Verdict ? Xiaomi surpasse Porsche.

Le plus remarquable dans ce face-à-face réside dans le prix du véhicule chinois, commercialisé à un montant trois fois inférieur. Hélas, cette Xiaomi SU7 Ultra est, comme sa petite sœur, toujours réservée au marché chinois, et on est forcément un peu envieux.

La Xiaomi SU7 Ultra Verdant Green. // Source : Xiaomi

La Xiaomi SU7 Ultra bien moins chère que prévu

Alors que les rumeurs à l’ouverture des précommandes évoquaient un tarif d’environ 110 000 €, un montant particulièrement élevé pour le marché chinois, il n’en est rien. La Xiaomi SU7 Ultra commence à partir de 529 000 yuans, soit 70 000 €.

Pour 13 000 € de plus, le modèle peut être équipé d’un « pack racing » qui se compose d’éléments de carrosserie en fibre de carbone spécifique, d’amortisseurs, de plaquettes, de jantes et de pneumatiques qui améliorent les performances sur circuit. Avec cette option, le prix grimpe à 83 000 €, un tarif taillé pour la chasse aux records.

La tarification pour la Xiaomi SU7 Ultra. // Source : Capture live Xiaomi

C’est certes deux fois plus cher que les versions plus civilisées de la SU7, mais cela reste un prix exceptionnellement bas pour de telles performances. Xiaomi a prévu une production approximative de 10 000 Xiaomi SU7 Ultra, mais il pourrait une fois de plus largement dépasser ses objectifs initiaux.

Porsche a franchement des inquiétudes à avoir pour ses ventes de Taycan en Chine (et pas uniquement). L’équivalent à la SU7 Ultra est le Taycan Turbo GT, qui est la version la plus puissante. Ce modèle est vendu en Chine 1 998 000 yuans, soit environ 263 000 €. Il va être difficile de rivaliser avec un tel écart. Mais Porsche ne sera pas forcément le seul à sentir passer l’offensive de Xiaomi. La Yangwang U9, la marque de luxe du groupe BYD, pourrait bien mordre aussi la poussière.

Les performances de la Xiaomi SU7 Ultra

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a enfoncé le clou lors de la présentation. La marque a comparé les principales performances de son modèle équipé du kit racing face au Taycan Turbo GT. Il est néanmoins probable que sans les options aérodynamiques, la SU7 Ultra soit inférieure sur certains critères.

Xiaomi SU7 Ultra (racing pack) Porsche Taycan Turbo GT 0 à 100 km/h 1,98 s 2,0 s 0 à 200 km/h 5,86 s 6,4 s Vitesse maximale 350 km/h 305 km/h Puissance 1 548 ch 1 034 ch Couple 1 770 Nm 1 240 Nm Tour du circuit international de Shanghai 2 :09 :944 2 :11 :28 Tarif 83 000 € 263 000 €

La comparaison avec la Porsche Taycan Turbo GT. // Source : Capture live Xiaomi

Il est d’ailleurs précisé dans le communiqué de presse Xiaomi que la « SU7 Ultra est livrée avec un système de refroidissement optimisé pour la piste, garantissant l’achèvement de deux tours consécutifs sur la Nürburgring Nordschleife sans surchauffe ». C’est souvent l’un des premiers reproches faits aux véhicules électriques ultra-sportifs, en plus du risque de surchauffe de la batterie lié à une utilisation intensive sur circuit.

Comme le prototype Xiaomi qui a battu le record du Nurburgring, la SU7 Ultra de série intègre trois moteurs : deux HyperEngine V8 qui peuvent atteindre 27 200 tr/min, et un moteur HyperEngine V6. Le tout confère une puissance cumulée de 1 548 ch.

La batterie est la même que celle du prototype : la CATL Qilin 2.0. Elle contribue aux performances du modèle. Elle permet jusqu’à 630 km d’autonomie (hors circuit) selon la norme chinoise.

L’intérieur de la Xiaomi SU7 Ultra. // Source : Xiaomi

Même Xiaomi semble hésiter sur la classification de son propre modèle entre « la voiture de série la plus rapide », « un nouveau véhicule de luxe » ou « une voiture haute performance ». On n’a probablement pas fini d’entendre parler de ce modèle, ni des suivants.

