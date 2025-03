Lecture Zen Résumer l'article

Renault va bien le faire. Une nouvelle sportive arrive chez le constructeur au losange : la R5 Turbo 3E. Digne héritière de la mythique R5 Turbo de 1980, ce revival électrique s’annonce complètement déjanté et on a pu le découvrir en avant-première.

Il y a de ces modèles qui façonnent l’histoire d’un constructeur automobile. Chez Renault, ils sont nombreux, mais un en particulier a marqué son époque : la R5 Turbo de 1980. Cette version extrême de la très sage Renault 5 se dotait d’un turbocompresseur pour gonfler sa puissance à 160 ch, offrant des performances sensationnelle à l’époque.

Un peu plus de 40 ans plus tard, en 2022, Renault présentait le concept délirant R5 Turbo 3E qu’on aurait cru tout droit sorti d’un jeu-vidéo. Depuis, le patron du groupe Luca De Meo avait en tête d’en faire un vrai modèle de série homologué pour la route. Complètement fou n’est-il pas ? Eh bien Renault va vraiment le faire ! Le PDG lui-même l’avait officialisé à la fin du documentaire sur le come-back de Renault.

À l’image de son aïeule et sa technologie turbo en plein essor, la R5 Turbo 3E entend bien révolutionner la propulsion électrique. Nous avons pu découvrir la maquette de cette « mini-supercar » en avant-première à l’usine historique de Flins, dans les Yvelines (78). Renault annonce que le modèle de série lui sera fidèle à 95 %, comme l’a été la R5 E-Tech.

Le look de la R5 Turbo 3E : une boule de nerfs

Après nous avoir proposé un voyage dans le temps avec les modèles originels accompagnés de leurs versions de course puis le concept de 2022, Renault nous a conduits dans la salle finale où, derrière une fine brume, se cachait la Turbo électrique. Je suis resté tout simplement bouche bée face à ce monstre vêtu de jaune et de blanc, une livrée hommage à la R5 Turbo Tour de Corse (on y reviendra).

Quelle gueule ! La sportive en impose et ses dimensions étonnantes le prouvent puisque la Turbo 3E mesure 2,03 m de large. C’est 22 cm de plus qu’une R5 normale. En longueur, la sportive gagne presque 16 cm. Démentiel.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

La face avant est encore plus néo-rétro que la version de base et reprend le museau carré du modèle originel, que ce soit au niveau du capot ou des projecteurs. Le bouclier proéminent est massif et fait un clin d’œil au passé avec ses trois ouïes sous le logo vintage. Tout a été pensé pour l’optimisation des flux d’air, à la fois pour l’appui aérodynamique, mais aussi pour le refroidissement des éléments de la voiture.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Le milieu du capot accueille, par exemple, un énorme extracteur d’air, tandis que les ailes élargies à l’avant laissent s’échapper le flux en provenance des roues. Celui-ci s’écoule le long de la carrosserie et vient s’engouffrer dans les deux prises d’air de part et d’autre de la caisse, comme à l’époque.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Ma partie préférée est sans aucun doute l’arrière, où le look bodybuildé de la Turbo 3E prend tout son sens. La voiture parait encore plus large avec des hanches carrées et un diffuseur rallongé. Le hayon gagne une arête noire frappée d’une inscription Renault en relief et du fameux « 5 ».

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Renault

Des performances à couper le souffle pour la R5 Turbo 3E

Certains seraient tentés de dire que la Renault Turbo 3E n’est qu’une « simple » R5 sous stéroïdes. C’est bien plus complexe que ça. La Turbo est au final presque une voiture totalement différente. En effet, seulement quatre pièces sont communes avec la R5 E-Tech : les rétroviseurs, les poignées de portes quand il y en aura, le pare-brise (légèrement reculé) et bien sûr les feux arrière. La Turbo 3E repose sur un châssis en aluminium conçu spécialement pour elle par les ingénieurs d’Alpine et la carrosserie est en fibre de carbone.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Pour Renault, « le but était de mettre au point un véhicule le plus léger possible, afin qu’il soit le plus agile et le plus performant possible ». Car oui, la R5 Turbo électrique affiche une fiche technique exceptionnelle digne d’une supercar :

540 ch (2 x 200 kW) et 4 800 Nm de couple

0 à 100 km/h : moins de 3,5 secondes

0 à 200 km/h : moins de 9 secondes

1 450 kg

Vitesse max : 270 km/h

Maquette d’une des roues-moteurs de la Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

La Turbo 3E est une pure propulsion, équipée de deux moteurs… dans les roues arrière ! Une première mondiale. Cette technologie permet de se passer de cardans entre les moteurs et les roues, offrant une meilleure restitution de la puissance. Les roues de 20 pouces chausse des gommes sport de 245 mm de large à l’avant, tandis que l’arrière grimpe à 275 mm pour faire passer la cavalerie au sol.

400 km d’autonomie et une architecture 800 V

En plus des caractéristiques d’une supercar, la Renault 5 Turbo 3E adopte des technologies électriques de pointe. La citadine ultra-sportive est le premier modèle du constructeur à posséder une architecture 800 V. Résultat, la recharge de 15 à 80 % se fait en seulement 15 minutes à une puissance maximale de 350 kW sur borne rapide. Idéal pour faire le plein entre deux sessions sur circuit.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Renault

L’alimentation est assurée par une inédite batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 70 kWh. Conçue pour la piste, elle gère mieux sa température afin de pouvoir enchaîner les tours sans surchauffe. En utilisation normale, Renault promet plus de 400 km d’autonomie en cycle WLTP.

De la place pour deux à bord

Pour le moment, nous avons pu découvrir l’intérieur de la Turbo électrique que via des images de synthèse, la maquette n’ayant pas encore de « vrai » intérieur. Là encore, quasiment aucune ressemblance avec une R5 civilisée. Les deux écrans de 10,1 et 10,25 pouces sont bien hérité de cette dernière, mais le design à l’ancienne des compteurs est bien spécifique à la Turbo. Le système d’info-divertissement s’appuie toujours des services Google.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Renault

La Turbo 3E est une stricte deux places. Les occupants prennent place dans d’enveloppants sièges baquets en carbone dotés de harnais 6 points. L’habitacle résolument sportif est tapissé de carbone et d’Alcantara, ici à motif tartan. Le volant vous est peut-être familier, puisqu’il est repris de l’Alpine A290. Grâce à la suppression des places arrière et aux moteurs logés dans les roues, un coffre gigantesque se dessine.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Renault

Quatre modes de conduite sont disponibles : Regular, Snow, Sport et Race. Une fonction « Drift Assist » a été intégré à ce dernier et permet d’utiliser le frein à main hydraulique (le manche vertical au milieu de la console central) pour réaliser des glisses comme si vous étiez pilote de rallye. Dingue ! Un frein de parking électrique normal est aussi de la partie.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Renault

Pour décupler les sensations, un ingénieur de Renault nous a confié que la question du son était en réflexion. La R5 Turbo 3E pourrait donc avoir une signature sonore spécifique comme les Abarth 500e et autres Hyundai Ioniq 5 N.

Limitée à seulement 1 980 exemplaires

La Renault 5 Turbo 3E sera produite en édition limitée à seulement 1 980 exemplaires (comme l’année de sortie du modèle originel) et seront toutes numérotées. En option, le client pourra choisir le numéro qu’il souhaite. À propos de prix, il devrait être à la hauteur des performances de la voiture. Le constructeur au losange n’a pas donné d’indications, mais il pourrait facilement tourner autour des 200 000 €.

La Renault 5 Turbo 3E (2027) // Source : Renault

Renault laissera la possibilité à ses clients de personnaliser leur futur bolide dans les moindres détails. Peinture spéciale, kit déco hommage, tout est possible dans la limite du raisonnable (et du bon goût). Des livrées semblables à celle des R5 Turbo Tour de Corse (comme la maquette ici) et R5 Turbo 1 (orange et bleue) seront possibles, par exemple. Au moment de passer commande, le client pourra prendre rendez-vous pour discuter de son projet. Les commandes ouvriront au printemps 2025, mais les premières livraisons ne sont prévues qu’en 2027. Eh oui, la voiture est toujours en développement.

