Lecture Zen Résumer l'article

Lidl vient tout juste de dévoiler ses modèles de VAE urbains que l’enseigne passe déjà à l’étape suivante avec le lancement de son premier VTTAE. Disponible dès aujourd’hui, ce modèle tout-terrain promet de faire trembler la concurrence.

Après la sortie récente des Crivit X3 et Y3, des vélos purement urbains, Lidl s’attaque au marché des VTT électriques tout-terrain. En effet, l’enseigne a récemment sorti le Crivit Peak 709 dans son catalogue, un VTTAE qui vise à séduire les amateurs de sentiers et de randonnées, mais à un prix très compétitif, Lidl oblige. On fait le tour de ce nouveau modèle.

Lidl Crivit Peak 709 : un VTTAE à petit pirx

Avant de se pencher sur la fiche technique, parlons de ce qui fait vraiment la force de ce modèle Lidl : son prix. Le marché des VTTAE n’est pas forcément connu pour son lot de modèles abordables. Habituellement il faut viser au-dessus de 2 000 € pour avoir un modèle tout terrain avec assistance électrique, performant et bien équipé. Sur le papier, ce Crivit Peak 709 réussis le pari d’embarquer une fiche technique complète avec des éléments du haut de gamme, le tout à un prix de seulement 1 699 €.

Un gros moteur et des fonctions haut de gamme

Le prix n’est donc pas forcément synonyme de performances réduites sur ce modèle, bien au contraire. Sous son cadre en aluminium en diamant, le Crivit Peak 709 cache un moteur central Mivice X700 développant un couple de 100 Nm. Une puissance loin d’être anecdotique, qui peut propulser le VTTAE jusqu’à 25 km/h (qui, ont le rappel, est la limite sur la voie publique pour les VAE).

Vous pourrez affronter sans broncher les pentes les plus exigeantes. Petit plus sur ce modèle, il est doté d’un capteur de couple — un élément habituellement présent sur des modèles plus haut de gamme. Pour rappel, cette fonction est bien confortable puisqu’elle permet de transmettre proportionnellement la vitesse en fonction de la force que vous mettez dans les pédales. Cette fonction permet un comportement du VTTAE plus fluide, là où les modèles qui n’en sont pas équipés ont tendance à saccader légèrement.

Lidl Crivit Peak 709 // Source : Lidl

Ajoutez à cela trois niveaux d’assistance (ECO, TOUR et RACE), ainsi qu’un mode Boost capable de délivrer un surcroît de puissance pendant 20 secondes pour passer les zones les plus techniques, et on obtient un vélo bien armé pour le tout-terrain.

Côté autonomie, ce Crivit Peak 709 est également au rendez-vous avec une batterie LG de 709 Wh, intégrée au cadre, mais amovible, qui promet jusqu’à 120 km d’autonomie en mode éco. En mode sportif, ce chiffre est revu à la baisse, mais c’est tout de même un très bon point qui le place au-dessus de ces concurrents dans cet ordre de prix. Comptez 5h30 pour une recharge complète, un temps dans la moyenne pour une batterie de cette capacité.

Caractéristique Détail Nom Crivit Peak 709 Prix 1699 € Type VTT électrique (VTTAE) Moteur Mivice X700, moteur central Couple 100 Nm Niveaux d’assistance 3 modes (ECO/TOUR/RACE) + Boost Autonomie Jusqu’à 120 km Batterie 709 Wh, intégrée dans le cadre, amovible Temps de charge Environ 5h30 Transmission Shimano CUES, 10 vitesses Freins Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (disques de 180 mm avant/arrière) Fourche SR Suntour XCM34 Boost, débattement de 130 mm Pneus Maxxis Rekon, largeur 2,4 pouces Taille des roues 27,5 pouces (taille M),

29 pouces (tailles L et XL) Poids Entre 25,8 kg et 26,4 kg selon la taille Cadre Aluminium, cadre diamant Taille du cadre M : 42 cm (154-170 cm),

L : 47 cm (166-188 cm),

XL : 52 cm (182-200 cm)

Pour aller plus loin Se protéger du froid à vélo : quel équipement pour l’hiver ?

Les modèles des concurrents sont-ils en danger ?

Avec ce modèle, Lidl vient visiblement rebattre les cartes dans l’entrée de gamme des VTTAE. Chez Decathlon et Intersport, on retrouve également des modèles concurrents qui devraient voir d’un mauvais œil ce nouvel arrivant.

Le Stilus Off Road 29″ est vendu à 1 699,99 € chez Decathlon ;

Le Nakamura E-Summit 950 est vendu à 1 599,99 (initialement à 2 099 €) chez Intersport.

Crivit Peak 709 (Lidl) Nakamura E-Summit 950 (Intersport) Stilus Off Road 29 pouces (Decathlon) Prix 1699 € 1599,99 € (en promotion) 1699,99 € Moteur Mivice X700 (central) Naka E-Power Max (central) Star Union (central) Couple 100 Nm 100 Nm 110 Nm Batterie 709 Wh 500 Wh 504 Wh Autonomie Jusqu’à 120 km Jusqu’à 80 km Jusqu’à 70 km Transmission Shimano CUES 10 vitesses Microshift Advent X 10 vitesses Microshift Advent 9 vitesses Fourche SR Suntour XCM34 Boost RockShox (non spécifiée) Suntour XCM 32 Freins Shimano MT200 hydrauliques Shimano hydrauliques Shimano MT200 hydrauliques Taille des roues 27,5″ (M) ou 29″ (L, XL) 29″ 29″ Poids 25,8 – 26,4 kg 27,4 kg 22,4 – 22,8 kg

Bien que ces modèles offrent des caractéristiques intéressantes, notamment un couple légèrement supérieur pour le modèle Decathlon (110 Nm) et un prix légèrement inférieur pour le modèle d’Intersport, ils ne parviennent pas à égaler l’autonomie du Crivit Peak 709.

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs vélos électriques à acheter ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !