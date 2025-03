Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Lidl en est déjà à sa troisième génération de vélos électriques. Le Crivit Y.3, un modèle idéal pour circuler en ville, est en ce moment en promotion aux côtés du Crivit X.3

Lidl a récemment lancé sa nouvelle gamme de vélos électriques à petit prix : les X.3 (cadre fermé) et Y.3 (cadre ouvert).Pour la première fois, Lidl accueille propose deux versions pour chacun de modèles : une avec courroie Gates et d’une unique vitesse mais aussi avec transmission Shimano à 9 vitesses. Une manière de montrer que les VAE abordables de l’enseigne peuvent aussi jouer dans la cour des grands. Bonne nouvelle, ils sont tous déjà en promotion chez Lidl.

Le vélo électrique Crivit Y.3 avec courroie est habituellement vendu 1 599 €, mais il est actuellement proposé à 1 299 € sur le site de Lidl. Le modèle avec transmission Shimano est à 1 399 €, au lieu de 1 699 €.

Le vélo électrique Crivit X.3 avec courroie est également vendu normalement 1 599 €, et est actuellement à 1 299 €. Le modèle avec transmission Shimano est à 1 399 €, au lieu de 1 699 €.

C’est quoi, ces VAE de Lidl ?

Le Crivit Y.3 est un vélo électrique qui n’a rien d’original niveau design. Peu importe, il remplit largement son contrat, surtout qu’il s’accompagne de plusieurs équipements essentiels : un porte-bagages, une sonnette, un garde-boue, des lumières et un support pour smartphone. Le VAE pèse 23 kg et est conçu pour des personnes entre 160 et 190 cm. Son ergonomie générale est bonne et le deux-roues se conduit facilement, et vous pourrez l’enjamber tout aussi aisément grâce à son cadre ouvert.

Le Crivit Y.3 embarque des pneus de 27,5 pouces pour une bonne adhérence sur les routes en ville. Quant à la selle Crivit ergonomique, le confort d’assise est largement suffisant pour encaisser quelques chocs sans trop les ressentir. Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 à l’avant et à l’arrière font un bon travail, même si le freinage peut sembler un peu sec au premier coup de frein. Niveau sécurité, des lumières intégrées et des réflecteurs sur les pédales complètent le tout.

Ces gens sont heureux, il fait beau, et ils ont payé leur vélo moins de 1 300 € // Source : Lidl

Le Crivit X.3 partage la même fiche technique, la seul différence vient de son cadre qui est fermé. LE choix du cadre dépend avant tout de votre préférence. Un cadre en triangle (fermé) aura tendance à apporter un peu plus de rigidité et de mobilité, ce qui est bien pratique sur les terrains accidentés. Les cadres bas (ouverts) sont plus simples à enjamber et conviennent plutôt à ceux qui font exclusivement des trajets en ville.

À ce prix, ce vélo électrique est-il une bonne affaire ?

Un vélo électrique de qualité à moins de 1 300 €, c’est forcément une bonne affaire. Surtout que vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion. Logé dans le moyeu arrière, le moteur Mivice M080 au couple de 40 Nm et à la puissance de 250 W est suffisant pour rouler en ville et grimper quelques côtes. Le modèle équipé d’une transmission Shimano à 9 vitesses ajoute un peu plus de polyvalence. Trois niveaux d’assistance sont disponibles et peuvent être contrôlés via l’écran LED.

Enfin, niveau autonomie, la batterie de 355 Wh permet jusqu’à 100 km de trajet en mode Éco. En mode Boost, le mode d’assistance maximal, et avec des conditions de route peu idéales, le vélo vous emmenera forcément moins loin. Comptez 3,5 h de temps de charge.

Les points à retenir sur ces VAE de LIDL :

Un autonomie jusqu’à 100 km

Taillés pour rouler en ville

Un équipement très complet

