Faire du vélo en hiver : nos conseils pour se protéger du froid

L’hiver à vélo est l’occasion de vraiment découvrir la définition du froid. Mais ce n’est pas une raison de penser que ce transport doux est moins polyvalent qu’une voiture ! Notre guide pour bien s’équiper contre le froid devrait vous convaincre qu’on peut pédaler même en hiver.

On a toutes et tous dans son entourage cette personne qui a tout le temps froid. Son état de grâce se situe entre 15 et 25 degrés et dès que le mercure descend, c’est pour elle la fin de tout confort dès qu’il faut pointer son nez dehors. Dans mon entourage, cette personne, c’est moi. Et comme je fais du vélo tous les jours, au moins deux fois par jour, en région parisienne, j’ai dû m’équiper en conséquence. Après près de 3 500 kilomètres en toute saison avec les dizaines de vélos que nous testons sur Vroom, je me suis constitué une panoplie d’accessoires et de bonnes pratiques pour ne jamais avoir froid. C’est ce que je vais tenter de partager dans ce guide.

Bien entendu, le froid est relatif. Sans parler du relativisme météorologique : pour une personne vivant à Québec qui tomberait sur cet article, le froid que nous évoquons n’est pas le sien. Pour nous, il s’agit de proposer une sélection pour les personnes vivant dans un climat continental, océanique ou méditerranéen en Europe, où les températures hivernales sont comprises entre 10 degrés et -5 degrés. Et où il pleut beaucoup trop.

Se protéger du froid à vélo : quelques principes de base

Un équipement presque complet permet de sortir par tout temps // Source : Louise Audry pour Numerama

Si vous ne voulez pas vous sentir visés quand un lobbyiste pro-voiture en ville raconte que le vélo ne se pratique que par beau temps et comptez rentabiliser votre achat onéreux d’un vélo électrique, il faut considérer que vous pourrez le prendre tous les jours . Si le froid ou la pluie sont des obstacles, vous ne pourrez pas tenir sur la durée.

. Si le froid ou la pluie sont des obstacles, vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Plusieurs couches moyennes tiennent plus chaud qu’une grosse couche : ce principe bien connu des alpinistes fonctionne à vélo. Et en plus, il vous permet d’ajuster votre équipement idéalement selon la température, plutôt que d’avoir quatre types de vêtements selon les saisons.

ce principe bien connu des alpinistes fonctionne à vélo. Et en plus, il vous permet d’ajuster votre équipement idéalement selon la température, plutôt que d’avoir quatre types de vêtements selon les saisons. Expérimentez votre zone de confort. Certains matériaux sont très bons, mais pourront être rédhibitoires pour vous. Typiquement, je ne peux pas porter de la laine à vélo, au risque de transpirer. Et qu’est-ce qui est pire qu’avoir froid ? Avoir froid et être mouillé.

Certains matériaux sont très bons, mais pourront être rédhibitoires pour vous. Typiquement, je ne peux pas porter de la laine à vélo, au risque de transpirer. Et qu’est-ce qui est pire qu’avoir froid ? Avoir froid et être mouillé. Vous ne méritez pas de souffrir : si vous avez encore trop froid, ajustez votre équipement ! Vous ne gagnerez pas des points au concours du meilleur cycliste urbain à détester chaque seconde d’un trajet.

: si vous avez encore trop froid, ajustez votre équipement ! Vous ne gagnerez pas des points au concours du meilleur cycliste urbain à détester chaque seconde d’un trajet. La température est un facteur de froid, mais à vélo, vous devez en considérer deux autres tout aussi importants : le vent et la pluie. Et être capable de rouler quand les trois sont au pire.

Ne pas avoir froid à vélo : l’équipement à acheter

Se protéger les mains du froid à vélo : le bon duo de gants

Les gants Gore-Tex // Source : Montage Numerama

Vos mains sont importantes à vélo : si vos doigts congèlent et que vous ne pouvez plus freiner, vous êtes en danger. Et si vous faites du vélo depuis peu sans un bon équipement, vous aurez découvert à vos dépens que c’est l’un des membres les plus fragiles, hyper exposé sur le guidon. J’ai personnellement acheté des gants avant toute chose.

Je recommande alors deux équipements :

Des gants toutes saisons en Gore-tex (30 € sur Alltricks). Ils sont fins, polyvalents et permettent un bon grip. Ils coupent également le vent et protègent bien du froid en automne, au printemps et au début de l’hiver.

Ils sont fins, polyvalents et permettent un bon grip. Ils coupent également le vent et protègent bien du froid en automne, au printemps et au début de l’hiver. Des gants en polaire une taille au-dessus de la vôtre. Cela coûte à peu près rien (10 € chez Décathlon, 9 € sur Amazon , 23 € sur Alltricks pour un modèle avec bandes réfléchissantes) et cela double vos gants principaux sans perdre de préhension dans les mains. Une combinaison testée et approuvée jusqu’à des températures négatives.

En alternative plus onéreuse, il existe des gants hiver inspirés des gants de moto. Ils sont plus coûteux (60 € pour des gants Five Gloves par exemple) et ne pourront pas vous faire 4 saisons, mais ils garantissent une protection supplémentaire contre la pluie. Notre duo est moins waterproof, mais plus polyvalent et sèche très vite.

Se protéger la tête du froid à vélo : écharpe, visière, tour de cou, bonnet

Un bon casque Kask // Source : Montage Numerama

La tête est le deuxième point faible du frileux. Protéger sa tête, c’est immédiatement avoir moins froid.

De mon côté, je ne lâche rien côté équipement tête, car chaque millimètre de peau à l’air est un supplice. Voici ma combinaison idéale :

Une écharpe . Débrouillez-vous pour le modèle, elle doit simplement bien protéger le cou.

. Débrouillez-vous pour le modèle, elle doit simplement bien protéger le cou. Un tour de cou en polaire remonté sur les oreilles . Il fait la jointure avec l’écharpe et protège votre tête et surtout vos oreilles, qui, comme vos doigts, gèlent beaucoup trop vite. Il peut être ajusté pour tomber sous le menton si vous avez trop chaud ou jusqu’aux yeux si vous avez trop froid. J’ai pris le mien chez Décathlon pour 4 €. Il en existe des plus jolis et de plus onéreux chez Patagonia. Difficile de faire original en dehors du motif.

. Il fait la jointure avec l’écharpe et protège votre tête et surtout vos oreilles, qui, comme vos doigts, gèlent beaucoup trop vite. Il peut être ajusté pour tomber sous le menton si vous avez trop chaud ou jusqu’aux yeux si vous avez trop froid. J’ai pris le mien chez Décathlon pour 4 €. Il en existe des plus jolis et de plus onéreux chez Patagonia. Difficile de faire original en dehors du motif. Un bonnet . Même chose que l’écharpe, mais oubliez les pompons et autres formes louches : il faut qu’il soit fin et plat pour passer sous votre casque.

. Même chose que l’écharpe, mais oubliez les pompons et autres formes louches : il faut qu’il soit fin et plat pour passer sous votre casque. Car l’élément le plus important reste le casque. Il vous protège des chutes dangereuses, mais aussi de la pluie. La visière de mon casque Kask (146 €, mais la protection n’a pas de prix) a été ma révélation 2021 : baissée, elle protège du vent froid. Si vous avez tendance à avoir les yeux qui pleurent et se ferment à cause du vent froid, une visière va changer votre vie.

Se protéger le corps du froid à vélo : vêtements techniques, vestes, pantalons de pluie

Un pantalon de pluie Rains // Source : Montage Numerama

L’idée de rouler à vélo tous les jours doit être compatible avec votre métier. Que vous ayez un uniforme, un vêtement pour l’artisanat ou un costume, il faut que vous puissiez le porter à vélo. Comme nous l’avons déjà évoqué, la multiplication des couches est encore une fois une bonne idée : elle vous permet d’ajuster votre tenue selon le niveau de fraîcheur de la journée.

Ma combinaison gagnante, une fois habillé dans des vêtements urbains classiques, est la suivante :

Une grosse veste longue d’hiver. Difficile de choisir à votre place, mais il faut qu’elle soit imperméable au maximum, bien chaude et coupe-vent. Oubliez par exemple les « doudounes » qui vont vous transformer en coussin imbibé d’eau à la moindre averse. Je recommande que cela serre bien aux poignets pour ajuster la fin des manches aux gants.

Une sous-veste technique. C’est vraiment l’atout confort. Il y a un avant et un après une veste de ce genre. Specialized en commercialise une à 160 € qui ressemble à un tour de magie : elle procure une sensation de chaleur instantanée malgré sa finesse et ne fait pas transpirer. Un bonheur à porter sous une veste : vous pourrez circuler à vélo en hiver avec une simple chemise en-dessous. Il existe des tas de gilets et de vestes de ce genre, mais il ne faut pas se leurrer, les meilleures coûtent toujours une fortune, quel que soit le magasin.

Un pantalon de pluie. C’est moche, mais c’est génial. Rains en fait de très bons à 70 €, rembourrés en plus pour ajouter une petite couche de chaleur. Mais vous pourrez en trouver dans tous les magasins spécialisés.

Une veste de cyclisme pour l’hiver changera-t-elle votre vie ? Les meilleures ont la particularité d’avoir une partie haute extrêmement imperméable, incomparable avec un tissu classique. Si vous avez beaucoup de pluie sur vos trajets, cela vous évitera des ennuis. En revanche, il est difficile de trouver des modèles élégants qui pourront vous accompagner le reste de la journée à pied. Être mouillé ou avoir du style : c’est à vous de trancher.

Si vous avez des conseils grand froid ou des astuces anti-pluie à vélo, n’hésitez pas à nous les partager en commentaires.

