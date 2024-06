Lecture Zen Résumer l'article

Autocuiseur, échelle de piscine, tondeuse, abri de jardin : on trouve tout chez Lidl, alors pourquoi pas un vélo électrique ? Le Crivit Urban E-Bike X.2 est la deuxième tentative de Lidl pour faire un vélo de ville électrique à cadre fermé. À 1 699 €, que vaut cet engin roulant ? C’est ce qu’on va voir dans notre test.

Vous ne vous attendiez pas à voir un vélo Lidl testé sur Numerama ? Nous non plus. Mais si l’on veut faire un tour complet de l’offre de vélos électriques et ne pas manquer de bonnes surprises, il faut qu’on s’intéresse aux anomalies. Et le vélo de Lidl en est une : sur le papier, il est plutôt bien équipé, avec des composants qu’on retrouverait dans le milieu de gamme coûtant plusieurs centaines d’euros de plus.

Déjà proposé en version 2 en 2024, le Crivit Urban E-Bike X.2 de Lidl est-il un choix à considérer ? C’est qu’on va voir dans notre test complet.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Design et caractéristiques du Lidl Crivit Urban E-Bike X.2

Le Crivit Urban E-Bike X.2 est un produit surprenant dans l’univers des vélos électriques et pas uniquement parce que c’est un vélo Lidl. Déjà, alors que le marché est très largement inflationniste ces derniers mois, le VAE s’affiche à 1 699 €. Un tarif qui le rend bien moins cher que beaucoup d’autres modèles testés habituellement dans nos pages et qui nous permet de voir ce que l’entrée de gamme a à proposer. Pour rappel, un de nos coups de cœur ne coûtait que 1 200 €, mais sa commercialisation a malheureusement été arrêtée.

Qu’a-t-on pour 1 699 €, avant réductions éventuelles obtenues grâce aux subventions de l’État et des régions ?

Le Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 vu de trop loin pour que ce soit intéressant pour vous // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Parlons d’abord des caractéristiques liées à la motorisation de ce vélo électrique, puisqu’il s’agit du cœur du produit. Le Crivit Urban E-Bike X.2 est équipé d’un moteur Mivice M080 assez commun, souvent utilisé dans les vélos d’entrée de gamme. Il s’agit d’un modèle classique de 250 W, qui se distingue par un capteur de force offrant une réponse jusqu’à 45 Nm de couple. Ce n’est pas très élevé par rapport aux moteurs de vélos équipés par Bosch ou Bafang, mais c’est suffisant pour un accompagnement urbain.

Le vélo pèse 21 kilos et intègre une batterie amovible de 360 Wh, astucieusement logée dans la selle. La position, au centre du vélo, ne déséquilibre en rien le cycliste et la selle fait office de poignée naturelle. Malgré les 100 km annoncés par Lidl, on a plutôt constaté une autonomie réelle située entre 40 et 60 kilomètres, en utilisant assez souvent le mode boost (on y reviendra).

L’intégration de la batterie dans la selle est astucieuse, car elle permet de l’emmener facilement chez soi pour la recharger et, sur le vélo, elle est sécurisée grâce à un mécanisme de verrouillage avec clé. Côté afficheur, Lidl n’a pas du tout souhaité alourdir la facture : pas d’écran ! À la place, des boutons simples à gauche et à droite permettent de changer entre les différents modes d’assistance (3 + 1 surprise), avec des indications lumineuses sur le cadre pour signaler le niveau de batterie restant.

Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 vu de devant // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté mécanique, on retrouve un grand cadre alu non suspendu pas hyper propre au niveau des soudures, un guidon plutôt large, des freins à disque hydrauliques Shimano, mais surtout des pneus Schwalbe BigBen, réputés pour leur qualité et leur résistance aux crevaisons. Ce sont ceux que j’ai montés en version gravel sur mon vélo perso et je n’ai plus eu de crevaison depuis.

Pour les lumières, le feu avant éclaire efficacement la route devant vous, tandis que les deux feux rouges à l’arrière, dont un équipé d’un accéléromètre, augmentent votre visibilité et sécurité en signalant les décélérations. C’est un petit plus appréciable sur cette gamme de prix, qu’on ne retrouve pas sur des vélos parfois infiniment plus chers. Enfin, le vélo est livré avec des garde-boue, un porte-bagages arrière, et une béquille, rendant le Crivit Urban E-Bike X.2 prêt à rouler dès sa sortie du carton.

Mais alors, ça vaut quoi sur la route ?

Que vaut le Crivit Urban E-Bike X.2 de Lidl sur la route ?

Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Dès le premier coup de pédale, le Crivit Urban E-Bike X.2 montre qu’il est conçu pour un usage urbain. L’assistance au pédalage est agréable, même si elle manque parfois de puissance en montée, nécessitant un effort supplémentaire de la part du cycliste. C’est tout le souci du plateau unique et de l’absence de vitesse : à un moment, soit vous ne pouvez plus forcer en montée, soit vous pédalez dans la semoule en descente. Mais il faut reconnaître que le vélo de Lidl est plutôt bien ajusté pour l’urbain et permet de faire des trajets autour des 25 km/h sans trop de problème. Et ces bonnes sensations viennent surtout du mode secret du moteur, qui est un avantage autant qu’un inconvénient.

Sous votre pouce droit se cache un amplificateur de puissance moteur. Quand vous appuyez quelques secondes sur ce bouton, le cercle témoin du niveau de puissance passe en rouge et le moteur libère toute sa puissance. C’est assez plaisant d’avoir cette réserve, car dans les montées, le mode d’assistance normal le plus haut n’est parfois pas suffisant pour du 0 effort.

Problème en revanche : ce mode boost ne s’active que par tranche de 20 secondes. Une fois les 20 secondes passées, vous devez rappuyer pour regagner de la puissance. On regrette que Lidl n’ait pas préféré un fonctionnement à la VanMoof (boost activé aussi longtemps que la manette est enclenchée) ou, plus classiquement, que le mode rouge ne soit pas un mode par défaut. Il aurait très certainement réduit la batterie à peau de chagrin en usage constant, mais j’aurais préféré que ce soit un choix offert au cycliste. Dans les faits, on se retrouve bien trop souvent à appuyer sur ce bouton pour libérer la puissance.

Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Mais si cette petite subtilité est très subjective, le design du cadre, en revanche, pose un vrai problème. La géométrie semble mal avoir été testée : le cadre est immense, la selle est très reculée et le guidon est large. Combinez ces trois facteurs et vous avez un vélo qui, même pour quelqu’un comme moi qui fais 1,80 m, se pilote à bout de bras. Le vélo est en plus très rigide, sans la moindre suspension active ou passive, ce qui fait que vous vous prendrez les irrégularités du sol en plein dans les articulations. Notre constat rejoint celui de nos confrères de Frandroid : si vous n’atteignez pas les 1,90 m, vous aurez du mal à vous faire à ce vélo.

C’est dommage, parce que ce défaut sera rédhibitoire pour pas mal de monde, alors que le vélo est par ailleurs plaisant à piloter. Les freins sont bons, la visibilité de nuit est excellente et des petits détails comme la trappe secrète pour mettre un AirTag sous le cadre complètent le cocktail de bonnes idées. On pense vraiment que Lidl n’a pas assez pensé la géométrie de son vélo pour le rendre accessible à la taille indiquée sur le site web (1,80 m). En France, pour rappel, un homme fait en moyenne 1,75 m et une femme 1,62 m.

En Allemagne, on mesure en moyenne 6 centimètres de plus qu’en France. Un début d’explication ?

Le verdict 6/10 Lidl CRIVIT Urban E-Bike X.2 Voir la fiche 1 699 € sur Lidl On a aimé Bonnes caractéristiques à ce prix

Vélo dynamique

Goodies sympa, prêt à rouler On a moins aimé Le cadre immense et peu confortable

Couleurs fades alors que Lidl aurait pu coller à sa marque

Le bouton « boost » qui ne dure que 20 secondes Le Crivit Urban E-Bike X.2 de Lidl est un bon vélo d’entrée de gamme, qui aurait pu avoir un 7/10 s’il avait eu une géométrie plus accessible. Le vélo souffre en effet de son cadre, assez mal ajusté, qui ne conviendra qu’aux plus grands. C’est dommage, car la proposition de Lidl est loin d’être mauvaise : l’assistance est agréable, les caractéristiques techniques ne sont pas au rabais et certains petits détails (cache à AirTag, feu arrière de freinage…) le mettent même au-dessus de certains modèles haut de gamme côté équipement.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !