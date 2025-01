Lecture Zen Résumer l'article

Dans le domaine des rappels, Tesla remporte la palme. L’immense majorité des problèmes ne concernent cependant que du logiciel et peuvent se résoudre grâce à une mise à jour à distance.

Dans l’industrie automobile, il y a des titres que les constructeurs rêvent d’obtenir. Comme celui de la voiture de l’année par exemple, remporté le vendredi 10 janvier par Renault pour sa R5 nouvelle génération, et par ricochet pour sa cousine survoltée l’Alpine A290.

Et puis il existe des classements dans lesquels une marque aurait tout intérêt à figurer au plus bas du tableau. En l’occurrence, il s’agit de celui des rappels. Aux États-Unis, l’Administration Nationale de la Sécurité Routière (NHTSA) a publié son rapport final évaluant le nombre total des véhicules rappelés sur son marché. Et le grand gagnant du trophée est : Tesla !

Tesla a rappelé plus de 5 millions de voitures

En effet, le constructeur américain a rappelé précisément 5 135 991 voitures sur l’ensemble de l’année 2024 aux États-Unis. En deuxième position, on retrouve le géant français Stellantis avec 4 804 285 véhicules. À noter qu’il s’agit du marché américain, vous ne retrouverez donc pas de Peugeot 3008 ou de Citroën C3 dans la liste.

Tesla n’a réalisé « que » 15 campagnes de rappel, contrairement à Stellantis qui en a effectué pas moins de 72.

Tesla a rappelé plus de 5 millions de voitures aux États-Unis en 2024. // Source : Tesla

Une mise à jour suffit dans 99 % des cas

Les voitures électriques sont par définition ultra-connectées. Cela leur permet ainsi, à contrario de la plupart de leurs homologues thermiques, de recevoir des mises à jour à distance, dites « Over The Air » (OTA).

Dans plus de 99 % des cas, les rappels sont résolus par une simple mise à jour. // Source : Tesla

Si Tesla est le n°1 des rappels en nombre de véhicules, il est bon de souligner que la quasi-totalité des problèmes sont liés au logiciel. Dans 99,2 % des cas (5 098 363 ex.), les propriétaires n’ont donc pas eu besoin de bouger de chez eux pour « réparer » leur voiture. Pour ce qui est des rappels où il est nécessaire de se déplacer en atelier, Tesla n’enregistre qu’à peine 40 000 modèles.

De la simple erreur de police à la pédale d’accélérateur bloquée

À l’occasion du plus gros rappel de Tesla, qui concernait plus de 2 millions de modèles, le problème en question était une simple erreur de taille de la police d’écriture sur les warnings. Inutile donc de se déplacer en atelier pour ça.

Le Tesla Cybertruck représente la moitié des campagnes de rappels de la marque. // Source : Tesla

En revanche, c’est avec son Cybertruck que la marque américaine a rencontré le plus de fils à retordre. Le pick-up futuriste a été rappelé à 7 reprises, soit la moitié des campagnes de rappel. Dans son cas, les réparations étaient beaucoup plus cruciales : pédale d’accélérateur qui se bloque, essuie-glaces qui ne fonctionnent plus ou encore pièce de carrosserie pouvant se détacher.

