Le réseau de recharge Ionity met une nouvelle fois à jour sa grille tarifaire. Désormais, il y a deux formules d’abonnement, adaptées aux petits et aux gros rouleurs.

La majorité du temps, on recharge sa voiture 100 % électrique chez soi, idéalement sur une prise renforcée voire sur une borne. Mais quand on part en voyage, il faut faire confiance aux infrastructures des routes. Il existe plusieurs réseaux, et Ionity est l’un des plus sérieux. On a pu le tester à bord d’un Volvo EX30, avec une satisfaction maximale, tant au niveau des tarifs que de l’expérience utilisateur.

Ionity a annoncé des nouveaux tarifs d’abonnement, affichés sur le site internet. Lors de notre trip en Volvo EX30, il n’y avait qu’un seul abonnement à 5,99 € par mois. Il permettait de réaliser une économie de 20 centimes par kWh récupéré (39 centimes, au lieu de 59). Aujourd’hui, cet abonnement existe toujours, mais Ionity en a ajouté un deuxième à 11,99 € par mois : il ramène le kWh à 33 centimes, soit une économie de quasi 50 % par rapport au tarif plein.

Ces abonnements sont-ils rentables ? Et, si oui, à partir de combien de kilomètres parcourus ?

Volvo EX30 relié à une borne Ionity // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Les abonnements Ionity sont rentables, mais il faut choisir en fonction de son profil

Formule Passport Motion à 5,99 € par mois

L’abonnement Passport Motion est le même que celui qui existait déjà (et qui coûtait encore 17,99 € par mois en 2023). Il permet de payer 39 centimes le kWh sur les bornes installées en France (les prix varient en fonction des pays). Sans abonnement, on doit payer 59 centimes le kWh.

À partir de combien de kWh rechargés l’abonnement est-il rentable ? Réponse dans ce tableau.

Sans abonnement Avec Passport Motion* 10 kWh 5,9 € 9,89 € 20 kWh 11,8 € 13,79 € 30 kWh 17,7 € 17,69 € 40 kWh 23,6 € 21,59 € *prix obtenu en multipliant le nombre de kWh par 0,39, auquel on ajoute 5,99



Comme on peut le voir, l’abonnement Ionity Passport Motion devient rentable à partir du 30e kWh rechargé. Selon la consommation de votre voiture 100 % électrique (qui dépend des conditions et de votre style de conduite), cela équivaut à une distance comprise entre 120 et 200 kilomètres. Bref, Passport Motion est rentable dès la première session.

Formule Passport Power à 11,99 € par mois

L’option Passport Power s’appuie sur un coût mensuel plus élevé et permet de gagner encore quelques centimes sur le kWh. Il se destine aux gros rouleurs.

À partir de combien de kWh rechargés l’abonnement est-il rentable ? Réponse dans ce tableau.

Sans abonnement Avec Passport Power* 10 kWh 5,9 € 15,29 € 20 kWh 11,8 € 18,59 € 30 kWh 17,7 € 21,89 € 40 kWh 23,6 € 25,19 € 50 kWh 29,5 € 28,49 € 60 kWh 35,4 € 31,79 € *prix obtenu en multipliant le nombre de kWh par 0,33, auquel on ajoute 11,99



Comme on peut le voir, l’abonnement Ionity Passport Power devient rentable quand on dépasse les 50 kWh rechargés — par rapport au tarif de base. Selon la consommation de votre voiture 100 % électrique (qui dépend des conditions et de votre style de conduite), cela équivaut à une distance comprise entre 200 et 330 kilomètres.

Les formules d’abonnement à Ionity en 2024 // Source : Capture d’écran

Passport Motion versus Passport Power : quel abonnement choisir ?

Quand le Passport Power devient-il intéressant par rapport au Passport Motion ?

Passport Motion Passport Power 50 kWh 25,49 € 28,49 € 60 kWh 29,39 € 31,79 € 70 kWh 33,29 € 35,09 € 80 kWh 37,19 € 38,39 € 90 kWh 41,09 € 41,69 € 100 kWh 44,99 € 44,99 €

Comme on peut le constater, la formule Passport Power ne devient intéressante qu’à partir du 101e kWh rechargé (et non pas 50 kWh). Soit à partir d’une distance autoroutière comprise entre 400 et 660 kilomètres en fonction de la consommation. Selon Ionity, Passport Power s’adresse à celles et ceux qui ont besoin de recharger au moins deux fois par mois.

À noter que les deux abonnements proposés par Ionity sont sans engagement. Il est tout à fait possible de choisir une formule avant un gros voyage, puis de résilier facilement dans la foulée. Enfin, le premier mois sera moins cher : 3,99 € pour Passport Motion et 7,99 € pour Passport Power.

