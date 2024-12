Si le nombre de stations de recharge augmente chaque année, de nombreux propriétaires de véhicules électriques sont encore à la peine quand vient le temps de faire le plein. Un problème qui pourrait être résolu grâce à ENGIE et Ma Recharge Intelligente.

S’il existe bien des manières pour recharger un véhicule électrique, le plus simple reste encore de le faire chez soi. Cela permet non seulement de maîtriser au mieux le processus de charge, mais aussi, de réaliser de bonnes économies en choisissant les moments où l’énergie est la moins onéreuse. Une solution idéale sur le papier, mais qui se heurte bien souvent à la réalité. Tout le monde ne possède pas de prise adaptée à la recharge d’un véhicule électrique ou un contrat avantageux au vu de la consommation engendrée par le processus de recharge.

Pour simplifier la vie des possesseurs de véhicules électriques, et leur redonner la main sur l’ensemble du processus, de nombreux acteurs se sont emparés du sujet. Parmi eux, ENGIE se distingue grâce à une offre un peu différente. Une offre tout-en-un qui allie un contrat d’énergie adapté, une solution de recharge moderne et connectée ainsi qu’une application simple pour chapeauter le tout. Nommée Ma Recharge Intelligente, cette offre à tout pour plaire aux propriétaires de véhicules électriques.

Une offre tout-en-un pour faciliter la vie des possesseurs de véhicules électriques

Avec Ma Recharge Intelligente, ENGIE a souhaité apporter une solution à tous les possesseurs de véhicules électriques qui désirent installer un système de recharge à domicile. Une solution qui repose sur trois éléments complémentaires (borne de recharge, contrat adapté et application mobile) qui forment un écosystème complet, et dont le but est double :

proposer un système de recharge moderne, qui allie efficacité et simplicité d’utilisation ;

redonner la main aux propriétaires sur l’intégralité du processus de recharge, de la planification au suivi précis de la consommation.

La Wallbox Pulsar Socket Plus, le cœur du dispositif Ma Recharge Intelligente // Source : ENGIE

Cette démarche, déjà louable en soi, s’accompagne d’un autre avantage non négligeable : la maîtrise des coûts. Le contrat inclut dans Ma Recharge Intelligente permet en effet de bénéficier d’un tarif avantageux, avec un prix du kWh divisé par deux durant les heures creuses. Les propriétaires de véhicules électriques seront aussi ravis d’apprendre que ce contrat d’énergie utilise de l’électricité verte.

Une borne, un contrat et une application : un dispositif connecté au service des utilisateurs

Par quel moyen ENGIE entend faciliter la vie des utilisateurs de véhicules électriques ? La première étape de ce processus consiste à leur fournir un moyen fiable et adapté pour recharger leur véhicule. Car s’il est possible de brancher son VE sur une prise classique, cette solution est loin d’être idéale, et peut même s’avérer dangereuse. Voilà pourquoi ENGIE a décidé d’inclure la Pulsar Plus Socket dans son offre Ma Recharge Intelligente.

Derrière ce nom se cache une wallbox, un équipement entièrement connecté que l’on accroche chez soi, l’équivalent domestique d’une borne de recharge. Ses points forts ? Une recharge rapide, sécurisée ou l’accès à des fonctionnalités avancées comme le délestage dynamique. Un gros plus qui permet à la Pulsar Plus Socket de ne jamais dépasser le seuil de puissance souscrite.

Pour alimenter cette borne, ENGIE propose aussi un contrat d’énergie adapté aux besoins d’un VE. Nommé Elec’Car, ce contrat a été pensé pour fournir une puissance suffisante pour assurer autant les besoins d’un foyer que ceux d’un véhicule électrique. Ele’Car permet enfin d’économiser, jusqu’à 28 % selon ENGIE (1), grâce à un tarif spécial : le kWh en heure creuse bénéficie d’une réduction de 50 % par rapport au kWh en heure pleine.

L’application ENGIE permet de gérer simplement la recharge de son véhicule // Source : ENGIE

Pour faire le lien entre le contrat, la wallbox et le client, et ainsi créer un écosystème entièrement connecté, ENGIE propose une application très complète. Simple à utiliser, elle permet bien évidemment de suivre sa consommation et l’état de son contrat, mais aussi de bénéficier de fonctionnalités centrées autour de la recharge. Routines et planification de charge, rapport sur les charges passées (durée, prix, kWh utilisés) : toutes les informations nécessaires à la gestion du processus de charge sont accessibles en un tournemain. Une bonne manière de garder le contrôle, et de maîtriser chaque aspect, technique ou financier, de la charge de son véhicule.

Ma Recharge Intelligente : comment souscrire à l’offre ENGIE dédiée aux véhicules électriques ?

Comment profiter des avantages proposés par ENGIE et Ma Recharge Intelligente ? Pour commencer, il faut impérativement résider en habitation individuelle (maison en somme), et posséder un compteur électrique heure pleine/heure creuse. Il faut aussi que ce soit le titulaire de la carte grise du VE qui soit le signataire du contrat, les noms sur les deux documents devant être identiques.

Ensuite, vous devez être client chez ENGIE, cette offre étant réservée aux titulaires d’un contrat d’électricité chez le fournisseur. Et cela tombe bien, car Elec’Car est justement un contrat d’électricité. Il suffit ensuite de sélectionner, sur la page Ma Recharge Intelligente, la Wallbox Pulsar Socket Plus pour profiter du package complet.

Sachez que toute souscription à l’offre Elec’Car avant le 20 décembre permet d’obtenir 100 euros TTC de réduction sur votre contrat. La Pulsar Socket Plus, de son côté, est éligible à un crédit d’impôt s’élevant à 500 euros, si vous effectuez les démarches avant le 31 décembre 2024.

(1) Écart constaté à chaque recharge, entre 2 clients ENGIE titulaires d’un contrat offre d’électricité Elec’Car avec un comptage en Heures Pleines/Heures Creuses (prix mai 2024), rechargeant leur véhicule électrique de 20 à 80% (batterie de 57,5 kWh), l’un avec une prise standard avec lancement de recharge dès branchement du véhicule et l’autre avec une borne de recharge connectée Wallbox installée par ENGIE Home Services (selon faisabilité technique), combinée à l’utilisation du service Ma Recharge intelligente avec lancement de recharge aux heures creuses. Conditions sur mobilite-elec.engie.fr.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+