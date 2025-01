Lecture Zen Résumer l'article

Pour ses nouvelles versions de la berline Han et du SUV Tang, BYD a opté pour une architecture en 945 volts. De quoi permettre une recharge ultra-rapide : de 16 % à 80 % de batterie en 10 minutes.

La recharge, le nerf de la guerre ? Pour BYD, ce n’est plus vraiment une problématique. Preuve en est avec sa nouvelle berline Han L et son nouveau SUV Tang L, pouvant se recharger à la vitesse de l’éclair. Présentés en Chine le vendredi 17 janvier 2025, les deux nouveaux modèles laissaient encore en suspens leurs caractéristiques techniques. Ils se dévoilent un peu plus aujourd’hui, d’après ce que relaie le site de Car News China ce lundi 20 janvier.

Le nouveau BYD Tang L en Chine. // Source : BYD

De 16 % à 80 % de batterie en 10 minutes

Pour assumer des vitesses de recharge rapide, il faut une architecture adaptée. Aujourd’hui, la plus performante que l’on peut avoir chez nous est équipée d’un câblage en 800 volts (Porsche, Hyundai, Audi…), mais la plupart des voitures électriques se contentent de 400 volts.

La face avant du BYD Tang L. // Source : BYD

Avec ses nouveaux Han L et Tang L, reposant sur la même plateforme, BYD va encore plus loin en proposant une architecture 945 volts. De quoi charger de 16 % à 80 % de batterie en seulement 10 minutes, et ce, avec une puissance limitée à 120 kW. Il faut compter 14 minutes supplémentaires (24 minutes au total donc) pour aller jusqu’à 100 %. Pour couronner le tout, cette recharge express pourrait même être possible par des températures allant jusqu’à -30 °C — des conditions habituellement difficiles pour les batteries de voitures électriques.

Les BYD Han L et Tang L adoptent une architecture 945 volts. // Source : IT Home

Plus de 1 100 ch pour la BYD Han L

Pour le moment uniquement destinés au marché chinois, les BYD Han L et Tang L pourront compter sur deux versions : une propulsion avec un moteur électrique de 680 ch et une quatre roues motrices à deux moteurs, cumulant pas moins de 1 100 ch.

La nouvelle berline BYD Han L en Chine. // Source : BYD

Quelques informations restent confidentielles pour l’instant. C’est le cas de la capacité de la batterie « Blade » ou encore de l’autonomie. On ignore également si ces nouvelles moutures de la berline et du SUV arriveront en Europe.

