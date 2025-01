Lecture Zen Résumer l'article

Un Zeekr 7X est passé de 10 à 80 % de batterie en 9 minutes, soit encore mieux que ce que le constructeur indique sur la fiche technique. À cette vitesse, le SUV chinois peut récupérer plus de 330 km d’autonomie.

Parmi les nombreuses critiques sur les voitures électriques, on retrouve le temps de recharge. Mais, dans un futur proche, ces dernières pourront se recharger aussi rapidement qu’un véhicule thermique qui fait un plein à la station-service. C’est en tout cas ce que montre Zeekr avec son 7X.

Alors qu’il était en Chine, Kyle Conner, un journaliste spécialisé dans les voitures électriques, a mis la main sur ce fameux SUV qui se recharge plus vite que l’éclair. Ses résultats ont été relayés par le média InsideEVs le jeudi 30 janvier 2025 après être passé à la borne.

Une grosse puissance de charge pour le Zeekr 7X

En août 2024, le constructeur chinois a présenté la seconde génération de sa « Golden Battery ». Une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 75 kWh aux capacités de recharge ahurissantes : 10,5 minutes pour passer de 10 à 80 %, selon Zeekr. C’est donc cet accumulateur que l’on retrouve dans le SUV 7X.

Le Zeekr 7X. // Source : Zeekr

Lors de son essai, le journaliste américain s’est arrêté à une station de recharge qui est la propriété de Zeekr, dont les transformateurs sont capables de fournir plus de 800 kW de puissance. Le SUV était alors à 0 % de batterie. La charge à peine commencée, la borne indiquait une puissance délivrée de 200 kW. Une fois les 10 % atteint, la puissance s’est stabilisée autour des 400 kW, avant que la courbe de charge descende graduellement une fois passé la barre des 80 %.

D’après Zeekr, la Golden Battery peut encaisser jusqu’à 500 kW de puissance. D’ailleurs, pendant son test de recharge, le journaliste a relevé des pics à 460 kW.

De 10 à 80 % de batterie en moins de 10 minutes

Pour faire entièrement le plein d’électrons (de 0 à 100 %), il n’a fallu au Zeekr 7X que 22 minutes. Ce qu’il y a de plus impressionnant, c’est la vitesse à laquelle le SUV a rechargé de 10 à 80 %, puisque seulement 9 minutes et 45 secondes d’attente ont été nécessaires. C’est encore plus rapide que ce que promet le constructeur chinois sur le papier.

Le Zeekr 7X à une station de recharge en Chine. // Source : Out of Spec Reviews via YouTube

Quand on traduit cela par le nombre de kilomètres récupérés, le Zeekr 7X a pu gagner environ 338 km d’autonomie en 10 minutes. À titre comparatif, une Tesla Model 3 peut retrouver jusqu’à 282 km en 15 minutes dans la théorie (puissance de 250 kW).

