Volvo va intégrer une fonctionnalité bien pratique lorsque l’on recharge hors de chez soi : le Plug and Charge. Il suffit de brancher sa voiture à la borne, et la recharge se lance automatiquement sans intervention du conducteur. Déjà présente sur l’EX90, cette possibilité arrive sur l’EX30, l’EX40 et l’EC40.

Recharger hors de chez soi peut, dans certains cas, apporter son lot de petits tracas. Difficulté à interagir avec la borne, multitude de cartes pour recharger, besoin de scanner un code QR et de renseigner ses informations pour accéder au paiement… : autant de paramètres qui peuvent irriter les automobilistes à la longue.

Pour balayer tous ces problèmes, il existe une solution, mais qui n’est malheureusement pas la norme sur toutes les voitures électriques : le Plug and Charge. Ce système permet de lancer la recharge de sa voiture, par le simple fait de la brancher à la borne. Une fonctionnalité que les propriétaires de Tesla connaissent bien avec les Superchargeurs, et qui va bientôt arriver chez Volvo.

Le Plug and Charge sur les Volvo EX30, EX40 et EC40

Cette fonctionnalité va en réalité être démocratisée chez Volvo, car, jusqu’à maintenant, seul le grand SUV EX90 embarquait le Plug and Charge. À compter de 2025, le SUV EX40 et sa déclinaison coupé EC40, ainsi que le best-seller du constructeur EX30, seront compatibles.

Le Volvo EX30 // Source : Volvo

Le Plug and Charge pourra être activé (aucune raison de ne pas le faire) dans les paramètres de la voiture. Une fois cette étape effectuée, les stations de recharge compatibles pourront « reconnaître » votre voiture et le mode de paiement associé à celle-ci, dès que le câble sera branché.

Seul point noir au tableau de cette annonce : si vous possédez déjà l’un des trois modèles cités précédemment, le système Plug and Charge ne pourra pas être rajouté à la voiture via une simple mise à jour (seuls les modèles produits à partir de 2025 sont concernés). Dommage.

Volvo C40 de profil // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une interface plus fluide

En plus du Plug and Charge, les Volvo EX40 et EC40 fabriqués cette année bénéficieront du dernier processeur Snapdragon Cockpit. D’après le constructeur suédois, cette nouvelle puce rendrait son système d’info-divertissement deux fois plus rapide qu’auparavant, avec des graphismes dix fois plus performants.

Le système d’indo-divertissement Volvo avec les services Google intégrés dans un XC40 // Source : Volvo

Encore une fois, il s’agit d’une mise à niveau uniquement disponible sur les nouveaux modèles. Les propriétaires d’une version déjà immatriculée pourront toujours se consoler avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour du système multimédia Volvo — qui se fera à distance.

