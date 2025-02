Lecture Zen Résumer l'article

Sous ses airs de Batmobile futuriste, cette monoplace cache plusieurs innovations technologiques qui vont servir à Renault. Cet ovni veut établir des records et pas seulement parader sur les salons automobiles.

Renault a choisi le salon dédié aux voitures anciennes, Retromobile, pour exposer un démo-car électrique qui peut sembler anachronique. Impossible pourtant de passer à côté de la Filante Record 2025 sans être interpellé par l’engin.

Positionné sur le stand face à une Renault 40 CV des records de 1925, le lien est rapidement plus évident. La Renault Filante Record 2025 n’a certes pas l’ambition de battre des records de vitesses, comme son aînée, mais elle veut s’attaquer à ceux de l’efficience. Il n’en reste pas moins que ce design interroge, car il dénote du design goutte d’eau habituellement utilisé pour établir les records d’autonomie.

Une silhouette d’un autre temps

Difficile de rester indifférent face à la Renault Filante Record 2025. Avec ses 5,12 m de long pour seulement 1,19 m de haut, elle semble sortie d’un autre temps. Cette impression est renforcée par son capot interminable et ses roues semi-carrossées, qui rappellent les prototypes automobiles des années 50. L’aviation est aussi une source d’inspiration avec sa verrière bulle pour protéger le conducteur/pilote à la manière des avions de chasse. La forme de l’ensemble est censée maximiser la réduction de traînée. On ne connaît en tout cas aucun équivalent, à part peut-être les modèles du constructeur français DeVinci, mais rien d’aussi extrême.

L’aérodynamisme de la Renault Filante Record 2025 est étonnant // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les feux avant et sa teinte « Ultraviolet Blue » aux nombreux reflets lui donnent un petit aspect de Batmobile ultra-futuriste qui captivent. Du coup, Renault nous a un peu perdus, à savoir si l’on est dans le rétro ou dans le futuriste ? Peu importe, l’engin n’a pas vocation à être commercialisé. Il est là pour battre des records de consommation et d’autonomie. Pour cela, chaque détail compte, jusqu’à l’utilisation de matériaux ultra-légers pour faire tomber le poids de l’engin sous les 1 tonne malgré une batterie de 87 kWh (celle du Scénic). Renault prévoit de le tester en soufflerie et de tenter de nouveaux records d’efficacité d’ici l’été.

Un laboratoire roulant

Au-delà de son look futuriste, la Filante Record 2025 est surtout une vitrine technologique. Sous sa coque fine en fibre de carbone, l’engin a de quoi surprendre : pas de pédales et pas de volant. Mais rien à voir avec le Cybercab de Tesla, ici tout passe par un système de commande central inspiré des avions de chasse. Freinage et direction sont totalement « by-wire », sans liaison mécanique, une première pour la marque.

Des commandes plus proches de l’aviation que de l’automobile // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même les pneumatiques Michelin ont été développés spécifiquement pour la Filante Record 2025. Ils sont cachés sur le modèle exposé pour éviter la concurrence d’y regarder de trop près probablement. La résistance au roulement a été réduite de 40 % par rapport à un pneu classique, ce qui aura un impact lors des tests de cet été.

Des informations confidentielles à cacher sur les pneus de cette Filante Record 2025 ? // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La position de conduite au sein du cockpit est définitivement étonnante, certainement inspirée à la fois de la course automobile et de la conquête spatiale. Pour les commandes, il faudra avoir des talents de pilote, mais plutôt de pilote de chasse. Il faudra en avoir le physique aussi. Si Tom Cruise pourrait sans souci se glisser et s’extirper de ce cockpit de pilotage, je ne suis pas vraiment certaine d’avoir la même facilité pour l’exercice. Je doute même de pouvoir y rentrer en fait, mais cela ne me manquera pas de ne pas avoir tenté l’expérience sur un salon rempli de curieux.

Pas simple de rentrer dans la Renault Filante Record 2025, et sûrement plus dur d’en sortir // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Un démo-car, mais pourquoi ?

La Filante Record 2025 n’a pas vocation à rejoindre la gamme Renault, c’était évident au premier coup d’œil. Mais un peu comme le Mercedes Vision EQXX, ces engins servent aux constructeurs à tester des technologies avant de les embarquer dans des modèles de série. Comme Renault vise des records d’autonomie et une efficience maximisée, on peut en déduire que Renault ne travaille pas uniquement sur l’aérodynamisme d’une monoplace, ce qui n’aurait que peu d’intérêt pour le développement des modèles de série.

Étrangement, Renault n’a pas pipé mot sur les moteurs de cet engin. Comme la technologie de moteurs à rotor bobiné de Renault atteint un plafond de verre en matière d’efficience, il est bon de se demander si Renault n’en profite pas pour tester une autre technologie de moteurs électriques.

Renault Filante Record 2025 à Retromobile // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Ce démo-car préfigure aussi de l’arrivée des technologies comme le « steer by wire » (direction sans câble), le « brake by-wire » (freinage sans câble) et les batteries en « cell-to-pack » (sans modules intermédiaires) sur les futurs modèles de Renault (ou du groupe). C’est intéressant à retenir.

En attendant, cette Filante Record 2025 intrigue et on a hâte de voir les résultats des tests de cet été tomber. Cela montre que Renault avance dans la bonne direction : réduction du poids, amélioration de l’efficience et innovations utiles. D’autres groupes devraient peut-être s’en inspirer.

Si vous êtes curieux de la découvrir, vous avez jusqu’au 9 février pour l’approcher sur le salon Retromobile à Paris porte de Versailles.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+