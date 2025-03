Lecture Zen Résumer l'article

Alpine montre les premières images officielles de l’A390, son futur et tout premier SUV. Le développement du modèle touche à sa fin, ce qui est l’occasion pour le constructeur français de donner de nouveaux détails techniques.

Voilà une annonce qui avait fait un choc dans la planète automobile. Après l’arrivée d’un premier modèle 100 % électrique, Alpine poursuit l’écriture de sa nouvelle histoire avec l’arrivée imminente d’un SUV, lui aussi électrique : l’A390. Exposé au grand public sous forme de concept pendant le Mondial de Paris en 2024, le futur crossover « sport fastback » sera présenté officiellement le 27 mai 2025 sur ses terres historiques à Dieppe, à l’occasion des 70 ans de la marque.

Alpine peaufine la mise au point de son modèle dans le Grand Nord en Laponie suédoise et a partagé quelques clichés de son SUV faisant mumuse sur la glace, ce mercredi 5 mars.

Les dimensions officielles de l’Alpine A390

On découvre l’allure définitive de l’Alpine A390, bien que le camouflage cache encore quelques détails esthétiques comme la signature lumineuse à l’arrière. Fidèle au concept, le modèle de série affichera une silhouette très athlétique avec de nombreuses nervures ainsi qu’un regard perçant. Ce dernier est séparé en quatre, imitant les quatre projecteurs historiques d’Alpine.

L’Alpine A390 (2025) pendant ses tests hivernaux. // Source : Alpine

Alpine en profite pour officialiser les dimensions de son « sport fastback » : 4,62 m de long pour 1,89 m de large et 1,53 m de haut. L’empattement, gage d’habitabilité à bord, reste inconnu. Toutefois, la marque promet « une habitabilité agréable à ses occupants ».

L’Alpine A390 (2025) pendant ses tests hivernaux. // Source : Alpine

Une partie de l’intérieur du SUV Alpine dévoilée

Pour nous mettre encore un peu plus l’eau à la bouche, Alpine dévoile l’élément intérieur le plus crucial pour une voiture à vocation sportive : son volant. Pas de surprise à l’horizon, puisque celui-ci est strictement identique au volant de l’A290.

L’Alpine A390 (2025) pendant ses tests hivernaux. // Source : Alpine

Il y a le fameux bouton rouge OV pour « Overtake », qui offre un surplus de puissance pendant quelques secondes. On retrouve également la molette de sélection des profils de conduite à droite, ainsi que la commande RCH (Recharge) permettant de piloter les niveaux de récupération d’énergie.

Un mode piste inédit pour l’A390

Côté motorisation, l’Alpine A390 aura trois moteurs électriques qui devraient cumuler largement plus de 300 ch. À titre comparatif, le Porsche Macan de base offre 360 ch. Le constructeur promet que son SUV aura « le niveau de performance et d’agilité attendu d’une Alpine ». Pour y parvenir, on retrouvera un système de Torque Vectoring, qui module indépendamment le couple à chaque roue.

L’Alpine A390 (2025) pendant ses tests hivernaux. // Source : Alpine

Alpine affirme également que l’A390 offrira « un niveau d’accélération équivalent à celle de l’A110 R ». Pour mémoire, la berlinette expédie le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Enfin, la marque a doté son crossover sportif d’un inédit mode « Track » qui devrait offrir le comportement le plus dynamique. On ne demande qu’à voir.

