Lecture Zen Résumer l'article

Ce mois de mars 2025, une nouvelle restriction pour les automobilistes entre en vigueur. La voie de gauche est désormais réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes.

Après l’abaissement de la limitation de vitesse à 50 km/h, voici une nouvelle qui ne va pas ravir les automobilistes en Île-de-France. Sur le périphérique parisien ainsi que certaines portions d’autoroutes franciliennes, un nouveau type de voie avait émergé à l’occasion des Jeux olympiques de Paris l’année dernière : la voie de covoiturage.

Si certains conducteurs avaient bon espoir de ne pas les recroiser, ces fameuses voies vont faire le retour dès ce lundi 3 mars 2025, « dans un premier temps à titre expérimental », annonce la mairie de Paris.

Une voie réservée à ceux qui roulent au moins à deux

Pour mémoire, cette voie de covoiturage la plus à gauche de la route est réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes (le conducteur et un passager minimum). Bien évidemment, les bus et autres transports collectifs pourront l’emprunter, tout comme les taxis et VTC, ainsi que les véhicules de secours (y compris les ambulances privées) et de forces de police. À noter que les personnes détentrices de la carte mobilité inclusion stationnement peuvent également circuler sur les voies de covoiturage. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de deux-roues, vous pouvez y circuler en inter-file, contrairement à la période des JO.

Un panneau signalant la voie covoiturage. // Source : Ville de Paris

La voie de covoiturage n’est pas active 24h/24. Celle-ci est effective uniquement du lundi au vendredi, de 7 h à 10h30 et de 16h à 20h. Pour connaître l’activation ou non de la voie, un panneau lumineux informe les automobilistes. Si celui-ci affiche un losange blanc, la voie de covoiturage est activée. Dans le cas où le losange est éteint, tout le monde peut rouler sur la voie de gauche.

Comment sera contrôlée la voie de covoiturage ?

Pour contrôler les automobilistes, des radars équipés de caméras ont été installés le long des voies. Ils peuvent détecter le nombre d’occupants à l’avant comme à l’arrière et reconnaître le type de véhicule grâce à des caméras thermiques couplées à de l’intelligence artificielle. Que ce soit en plein jour ou dans le noir complet, il n’y a aucune différence pour le dispositif.

Un radar de covoiturage. // Source : Pryntec

Dans un premier temps, il n’y a pas de verbalisation, mais simplement la diffusion d’un message sur les panneaux indiquant à l’automobiliste (seul donc) qu’il doit changer de voie. Cependant, à compter du 1er mai, les contrôles pourront donner lieu à des contraventions. Le montant de l’amende s’élève à 135 €, alors attention à la voie sur laquelle vous circulez. Pour le moment, le système n’est pas automatisé, un agent assermenté doit regarder chaque cliché pour « vérifier les véhicules potentiellement en infraction avant de sanctionner les infractions avérées », explique la Mairie de Paris.

Quels sont les axes concernés ?

En plus du boulevard périphérique, certaines portions des autoroutes A1 et A13 sont également dotées d’une voie de covoiturage. En revanche, l’activation n’est pas fixée et varie selon le trafic.

La carte des voies de covoiturage en Île-de-France. // Source : Mairie de Paris

Sur le périph’, la voie de covoiturage est désactivée les week-ends, les jours fériés et pourra aussi être désactivée les jours de faible circulation.

Périphérique parisien : du lundi au vendredi, de 7h à 10h30 et de 16h à 20h

A1 (province-Paris) : activation possible de 6h30 à 10h sur un tronçon de 11,3 km

A1 (Paris-province) : activation possible de 17h à 18h30 sur un tronçon de 3 km

A13 (province-Paris) : activation possible de 7h à 10h sur un tronçon de 7 km

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama