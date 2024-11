Lecture Zen Résumer l'article

Au classement du contrôle technique allemand, la Tesla Model 3 arrive bonne dernière. Ce n’est pas une surprise, le modèle s’est déjà fait épingler en 2024 par le rapport TÜV. Qu’en est-il des autres voitures électriques, font-elles mieux ?

En Allemagne, les voitures sont soumises à un premier contrôle technique après deux à trois ans. Hélas pour Tesla, la Model 3 présente un taux particulièrement haut de défauts dès ce premier contrôle. Les voitures Tesla sont pourtant souvent considérées comme sûres. Ainsi, cette dernière place dans le rapport TÜV 2025, publié le 22 novembre 2024, peut surprendre. C’est pourtant un choix assumé du constructeur qui explique ce résultat : l’absence de révision programmée.

Ce n’est pas la première année que le modèle de Tesla est épinglé par l’organisme allemand TÜV, et ce ne sera probablement pas la dernière. Pour comprendre pourquoi, il est aussi intéressant d’observer le résultat des autres véhicules électriques parmi les 111 modèles listés, ainsi que les conclusions du rapport TÜV 2025.

Les principaux défauts des voitures électriques : freins, suspensions et problèmes d’éclairage

Le directeur général de l’association TÜV, Joachim Bühler, cité par l’association allemande ADAC, a déclaré : « Outre les défauts des freins et des essieux, la Tesla Model 3 présente également un nombre particulièrement important de défauts d’éclairage. Cela témoigne de lacunes en matière de service et de maintenance. »

Parmi les soucis récurrents : le réglage des éclairages, des problèmes de suspension et de freins. // Source : Hertz

C’est bien le manque de contrôle régulier en atelier qui conduit les propriétaires à rouler avec des véhicules qui présentent ces défauts importants lors du contrôle technique. C’est l’un des principaux avantages pour les propriétaires de Tesla : la marque a choisi de ne pas imposer de calendrier de révision, ce qui fait forcément baisser le coût de possession. En contrepartie, il n’est pas prévu de vérifications régulières par des techniciens pour s’assurer que tous les éléments de sécurité fonctionnent bien. C’est au client de solliciter la marque en cas de doute.

L’écart important de la Tesla Model 3 avec d’autres voitures électriques

Les Tesla Model 3 affichent jusqu’à 14,2 % d’erreurs pour des véhicules de moins de 3 ans. La Renault Zoé est classée juste avant la Tesla dans les résultats présentés, avec un taux de défectuosité de 8,9 %.

Les trois meilleurs modèles électriques sont :

Volkswagen e-Golf : 3,4 %, Hyundai Kona EV : 4,0 %, Mini Cooper SE : 4,4 %.

Taux de défauts constatés sur les voitures électriques au contrôle TÜV. // Source : ADAC

La conclusion de l’association TÜV concernant les véhicules électriques est la suivante : « Elles ne sont ni plus sûres ni moins sûres que les moteurs à combustion. » La Volkswagen e-Golf, qui n’est plus produite, n’arrive quand même que neuvième dans le classement des 111 modèles. Le positionnement de Tesla (en 111e place) n’est donc pas lié au fait qu’il s’agit d’une voiture électrique, mais cela dépend uniquement de la stratégie de la marque sur le modèle et son entretien.

Le TÜV favorable à un contrôle plus poussé de la batterie

Il serait pertinent que le contrôle technique puisse délivrer un état de santé de la batterie (SOH) d’un véhicule électrique. C’est un sujet également débattu en France.

Il faudrait qu’un protocole commun à toutes les marques puisse être utilisé. Cela permettrait aussi de rassurer les acheteurs dans le cadre du marché de l’occasion.

