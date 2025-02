Lecture Zen Résumer l'article

Une berline rivale de la Tesla Model 3 serait dans les cartons chez Smart. Ce modèle prendrait le nom de #6 et se positionnerait au sommet de la gamme. L’autonomie serait de plus de 800 km selon le cycle d’homologation chinois.

Il y a bien longtemps que Smart n’est plus une voiture dans la catégorie des micro-citadines. Le constructeur propriété du groupe chinois Geely ne sort plus que des SUV depuis sa refonte totale débutée avec le #1 en 2021. Cependant, cela pourrait changer d’ici la fin de l’année avec l’arrivée… d’une berline.

Selon le magazine britannique Autocar citant des sources proches du dossier, un tel modèle est dans les cartons et il prendra le nom de #6. Sa présentation officielle est attendue dans le courant de l’année 2025.

Plus de 800 km d’autonomie ?

Comme son nom le suggère, la Smart #6 se placera au sommet de la gamme du constructeur sino-allemand, en tant que vaisseau amiral. Grâce à une silhouette largement plus aérodynamique qu’un SUV, cela permettra à Smart de miser sur l’efficience. Ainsi, la berline pourrait proposer « bien plus de 800 km » d’autonomie selon le très avantageux cycle d’homologation chinois CLTC. Avec le cycle WLTP utilisé en Europe, l’autonomie tournerait davantage aux alentours des 700 km. De quoi aller titiller Tesla et sa version la plus endurante de la Model 3, Grande Autonomie propulsion, qui revendique 702 km (WLTP).

La Tesla Model 3 aura bientôt une nouvelle concurrente // Source : Tesla

À quoi ressemblera la future Smart #6 ? Bien qu’aucune indication n’ait été donnée à ce sujet, comme les autres modèles de la marque, le style de la berline sera confié à une équipe de designers chez Mercedes avec qui les liens sont toujours étroits. Selon Autocar, on devrait retrouver une ligne de toit flottante semblable aux #1 et #3, tandis que les jantes iraient du 19 au 21 pouces.

Jusqu’à 650 ch pour la Smart #6

La future berline électrique devrait reprendre la plateforme PMA2+ du groupe Geely, compatible avec une architecture 400 V et 800 V. Cela permettrait à la Smart #6 de supporter une puissance de charge allant jusqu’à 420 kW.

La mécanique ne serait pas en reste non plus avec différentes motorisations dotées d’un seul ou de deux moteurs électriques, semblables à celles proposées sur le #5. Pour mémoire, le SUV peut cumuler jusqu’à 587 ch. Une version encore plus véloce Brabus forte de 647 ch serait également de la partie.

La Smart #3 en version Brabus // Source : Smart

Du côté des batteries, il y aurait le choix entre un accumulateur de 74 kWh avec une chimie LFP et une capacité de 94 kWh en NMC. C’est avec cette dernière uniquement que l’architecture pourra être en 800 V.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+