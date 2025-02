Lecture Zen Résumer l'article

L’intelligence artificielle prend plus de place dans l’automobile. Le grand concurrent de ChatGPT, le chinois DeepSeek, va être intégré dans les véhicules électriques du géant Geely. L’objectif est d’offrir une expérience de conduite toujours plus interactive.

Impossible d’être passé à côté. Au moment de sa mise en ligne le 20 janvier 2025, le nouveau modèle d’intelligence artificielle DeepSeek-R1 de la start-up chinoise éponyme a littéralement secoué le monde de la tech. De quoi faire trembler les leaders du segment, comme OpenAI et son ChatGPT.

Pour continuer son développement, DeepSeek s’intéresse à l’industrie automobile. Alors que le Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle se tient à Paris, le géant chinois de l’automobile Geely a annoncé intégrer le fameux modèle d’IA de DeepSeek dans ses voitures, comme le rapporte le média CarNewsChina le 6 février.

Quand l’IA apprend à une autre IA

À l’instar de l’intégration de ChatGPT chez d’autres constructeurs comme Mercedes, l’implantation de DeepSeek chez Geely se fera au travers du système d’infodivertissement des différentes marques du groupe. L’objectif est de proposer aux automobilistes une interactivité toujours plus poussée avec son véhicule et de « redéfinir la conduite intelligente dans les voitures intelligentes ».

Le « Smart Cockpit » de Geely // Source : Geely

Là où Geely se distingue véritablement, c’est que l’intégration de DeepSeek-R1 va permettre à son propre modèle de se développer. En effet, le 12 janvier 2024, le groupe automobile a officialisé Xingrui. C’est ce qu’on appelle le principe de « distillation des connaissances », où le modèle plus volumineux instruit le modèle plus petit. De quoi optimiser l’efficience et obtenir plus rapidement des informations — plutôt crucial quand on est au volant.

Le modèle IA de Geely // Source : Geely

Le modèle Xingrui de Geely comprend trois sous-modèles : le modèle linguistique, le modèle multimodal et le modèle du jumeau numérique. En plus d’améliorer l’interaction vocale entre le conducteur et la voiture, Xingrui permet aussi au véhicule de mieux adapter son comportement lors de la conduite.

L’IA au service de la conduite autonome

En combinant ces trois modèles, l’intelligence artificielle du constructeur automobile peut se targuer d’être « le premier grand modèle d’IA autodéveloppé et à scénario complet au monde dans l’industrie automobile ». Geely estime que ses voitures à venir pourraient offrir une expérience de conduite plus intuitive et interactive, en adaptant les réponses et en assimilant les habitudes des conducteurs.

En étudiant la manière dont l’automobiliste conduit, l’intelligence artificielle se nourrit de ses observations et permet, par conséquent, d’améliorer le système de conduite autonome.

Les marques Geely // Source : Geely

Pour le moment, ces nouveautés logicielles n’ont pas été déployées chez les différentes marques du groupe Geely, mais présagent plutôt une intégration future sans donner de date, ni de modèle précis.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+