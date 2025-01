Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers de 2024, Tesla a fait plusieurs annonces, dont une qui revient souvent : la venue d’un modèle encore plus abordable. Celui-ci devrait même arriver dès cette année !

Dans le milieu, on appelle ça un serpent de mer. Le projet d’une Tesla encore plus abordable, Elon Musk en parle depuis 2020 ! Alors que l’on pensait un tel modèle abandonné au profit du taxi autonome Cybercab, la question revient de nouveau sur la table.

Lors de la présentation des résultats financiers de la marque dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 janvier 2025, le fantasque patron a bien annoncé l’arrivée imminente de ce modèle. Faut-il y croire ou s’agit-il d’une nouvelle promesse pour rassurer les investisseurs ?

Tesla prévoit une arrivée début 2025

D’après Elon Musk, la voiture électrique la plus abordable de Tesla arriverait dès cette année 2025. Ambitieux, n’est-ce pas ? Comme si cela ne suffisait pas, la venue de ce fameux modèle serait même promise pour le premier semestre, ce qui laisse donc au constructeur jusqu’au mois de juin pour le lancer. Une date butoir identique à ce qui avait déjà été annoncé l’année dernière. La probabilité que cette promesse ne soit finalement pas respectée est très faible. D’autant plus qu’une Tesla pas chère pourrait bien relancer les ventes du constructeur, qui ont été pour la première fois en baisse en 2024.

Croquis d’un petit modèle inexistant de Tesla. // Source : Tesla – Wechat

L’enjeu autour de celle qui est surnommée « Model 2 » ou « Model Q » tourne bien entendu autour de son prix. S’il était question de proposer une voiture électrique à 25 000 dollars, d’autres rumeurs évoquent davantage un tarif autour des 37 000 dollars, sans les aides gouvernementales — sur la sellette depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Un mélange de Cybercab et Cybertruck ?

Hormis l’annonce de son arrivée prochaine, aucune information supplémentaire n’a été donné sur cette future Tesla plus accessible. Comme le rapportent nos confrères de Frandroid, pour développer son modèle et rationaliser les coûts, la marque reprendrait des technologies utilisées sur le Cybertruck et le Cybercab.

Tesla Robotaxi. // Source : Tesla

La « petite » Tesla pourrait ainsi recevoir une architecture 800 V ou encore une direction « steer-by-wire » (sans liaisons mécaniques). Des éléments pourtant à priori incompatible avec l’objectif de rendre abordable une voiture électrique pour le moment. Pour en avoir le cœur net, il faudra donc se montrer patient.

