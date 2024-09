Lecture Zen Résumer l'article

La Dacia Spring est en train de perdre son titre de voiture la plus abordable de France à cause de la Leapmotor T03, désormais commercialisée par le groupe Stellantis en Europe.

Avec une offre démarrant à 18 900 €, la nouvelle Dacia Spring était, jusqu’à aujourd’hui, la voiture électrique la moins chère en France, avant déduction des éventuelles aides à l’achat gouvernementales. Mais Leapmotor vient lui marcher sur les pieds avec des offres de lancement particulièrement attractives. Cerise sur le gâteau, la Leapmotor bénéficierait du bonus écologique, chose que la Dacia Spring a perdue depuis le début de l’année en France.

C’est dans un communiqué de presse de Stellantis, daté du 24 septembre, que l’on découvre le nouveau tarif de la citadine électrique Leapmotor T03. Le modèle sera disponible en concession à partir de 19 500 €. Une offre de lancement la positionne au même prix que la Dacia Spring pour les premières commandes, soit 18 900 € avant déduction du bonus écologique.

Plus de choix à moins de 20 000 €

Depuis son arrivée sur le marché, la Dacia Spring a dominé le segment des citadines électriques low-cost. Et pour cause, le modèle était seul dans cette catégorie. L’année 2024 marque un tournant pour le modèle de Dacia : il y a d’un part le renouvellement esthétique de la Spring, mais c’est aussi le moment où le modèle électrique perd l’accès aux aides gouvernementales et que la concurrence arrive. La Dacia Spring s’affiche à partir de 18 900 € ou 89 € en location longue durée 37 mois.

Citroën a été le premier concurrent à vouloir séduire la clientèle de la Spring en France. La Citroën ë-C3 offre des performances supérieures à la Spring, tout en ayant une conception plutôt rustique, ce qui en limite le tarif. Le modèle est proposé à partir de 23 300 € et dispose des aides à l’achat. Il est donc possible d’acheter une ë-C3 à partir de 19 300 €, voire moins si le client peut obtenir le bonus majoré à 7 000 € (au lieu de 4 000 €) et la prime à la conversion de 1 500 €. Ce modèle est aussi accessible en location longue durée 36 mois, à partir de 99 € par mois. En 2025, une version encore plus abordable, autour de 19 900 €, devrait faire son apparition au catalogue. Fiat proposera également sa déclinaison low-cost sur la même base.

Pour pimenter les choses, un nouveau concurrent vient de faire son entrée sur le marché français et européen à la rentrée 2024. Il s’agit de la nouvelle marque à avoir intégré le groupe Stellantis : le constructeur chinois Leapmotor. La Leapmotor T03 est une citadine électrique commercialisée depuis 4 ans en Chine. Après une première commercialisation par un importateur à environ 25 000 €, la T03 revient en force avec un tarif catalogue beaucoup plus abordable de 19 500 €, ou 79 € par mois en location longue durée.

Pour narguer la Spring, son offre de lancement est justement de 18 900 €, le même prix que la Dacia Spring. Sauf qu’à ce tarif-là, la Leapmotor offre plus que la Dacia. Le modèle devrait figurer parmi ceux bénéficiant du bonus écologique et de la prime à la conversion, ce qui pourrait abaisser encore le prix d’achat et rendre son tarif encore plus imbattable.

Les petits plus de la Leapmotor T03

Alors que la Spring offre une autonomie de 225 km en cycle WLTP, la T03 affiche 265 km avec une batterie de 37,3 kWh. Un avantage non négligeable pour ceux qui arpentent quotidiennement les rues des grandes villes ou les routes de campagne. Du côté de la recharge rapide, la Leapmotor fait mieux avec des pics en courant continu jusqu’à 48 kW contre 30 kW pour la Spring (si vous avez pris l’option chargeur CCS).

Côté puissance, même constat : le moteur de 95 ch de la Leapmotor dépasse largement les modestes 45 ch de la Dacia Spring Essential (65 ch en finition Extreme). Nul doute qu’il en résultera une conduite plus fluide et des accélérations plus dynamiques au quotidien.

Sur le plan technologique, la T03 accentue encore son avance : écran central tactile de 10,1 pouces, connectivité 4G, mises à jour OTA et systèmes d’aides à la conduite. L’intérieur est moderne, même si Stellantis a fait le choix de limiter les possibilités de personnalisation (existantes en Chine).

Alors, la Dacia Spring doit-elle trembler ? Probablement. La Leapmotor T03 est une citadine électrique compacte (3,62 m) et abordable, offrant malgré tout des prestations solides. Bien sûr, le réseau de distribution et la notoriété de la marque chinoise restent à construire. Pour les consommateurs cherchant un équilibre parfait entre coût et performance, la Leapmotor T03 se présente comme un choix à considérer, d’autant plus avec l’appui du réseau Stellantis.

