Chez Tesla, la moindre rumeur autour d’un nouveau modèle enflamme les réseaux sociaux. C’est le cas pour l’éventuel Tesla Model Q.

Le Tesla Model Q arrive au premier trimestre 2025 à moins de 30 000 €. Cette rumeur qui n’a fait que croître le 9 décembre, notamment sur X (ex-Twitter), n’a rien de vraiment concret. Elle a pourtant été relayée en masse par des comptes payants du réseau social, ce qui a renforcé la crédibilité du message. Plusieurs médias ont également sauté sur l’occasion pour reprendre ce qui faisait le buzz sur les réseaux, ce qui ne fait que donner de la légitimité à des informations non vérifiées.

Toutes les informations de cette rumeur ne sont pas à jeter, et pour cause, une partie de celles-ci sont connues depuis le dernier bilan trimestriel de Tesla. D’autres éléments concernant des données techniques du futur modèle de Tesla sont par contre beaucoup plus fantaisistes.

Un gros problème de cohérence

Deux sites sont généralement cités comme source de la révélation : Global China EV et GuruFocus. Selon ces sites, des indiscrétions issues d’une réunion entre la Deutsche Bank et Tesla donneraient des informations sur un futur Model Q, nommé en interne « Redwood », avec des données précises sur la taille du véhicule (3,98 m) et de batteries (LFP 53 ou 75 kWh). Pour rappel, le code « Redwood » était celui attribué à la possible « Model 2 », avant que le Cybercab ne devienne l’unique priorité de Tesla.

Croquis d’un petit modèle inexistant de Tesla // Source : Tesla – Wechat

Autant de précisions sur le modèle sont finalement ce qui met la puce à l’oreille. Jamais les réunions avec des investisseurs n’entrent autant dans les détails techniques, encore moins lorsqu’il s’agit d’un modèle encore secret. Divulguer ces informations pourrait entraîner des sanctions de la part de la SEC, l’organisme de contrôle des marchés financiers, il n’est donc pas question de faire figurer ce genre d’informations dans un rapport de réunion.

La journaliste spécialiste de Tesla du Wall Street Journal, Becky Perterson, a confirmé sur X avoir eu accès au rapport de cette réunion entre Travis Axelrod et la Deutsche Bank. Si les échanges ont abordé la conduite autonome et les futurs modèles de la marque prévus pour le premier trimestre, aucune information précise n’a été donnée pour un modèle plus compact.

Reste à savoir à quoi correspond le Q mentionné dans les échanges, s’il ne correspond pas forcément à un futur véhicule de la marque, il pourrait quand même être un projet de l’entreprise.

Confusion avec des versions plus abordables de la Model 3 et du Model Y ?

Tesla aime bien entretenir le mystère, mais la marque aime bien aussi jouer avec les fausses rumeurs, parfois pour détecter les taupes dans ses équipes. Généralement si Elon Musk ne dément pas vigoureusement une rumeur, c’est qu’elle n’est pas importante et donc potentiellement fausse.

Pour le moment, Tesla profite d’une telle rumeur qui fait grimper l’action, grâce à l’excitation des fans pour un nouveau modèle. Les proches d’Elon Musk sur les réseaux sociaux ne se sont pas emparés de l’information, ce qui fait également douter. Au contraire, tous ont essayé d’expliquer en quoi la rumeur avait été mal comprise.

Elon Musk en passager du Cybercab au We Robot event // Source : Extrait vidéo Sawyer Merritt

Sawyer Merritt, un observateur assidu de Tesla, a rappelé sur X que la conférence financière du dernier trimestre faisait déjà état de ces informations : « Les plans pour de nouveaux véhicules, y compris des modèles plus abordables, restent sur la bonne voie pour un démarrage de la production au premier semestre 2025. Ces véhicules utiliseront des aspects de la plateforme de nouvelle génération ainsi que des aspects de nos plateformes actuelles et pourront être produits sur les mêmes lignes de fabrication que notre gamme de véhicules actuelle. »

Tesla travaillerait sur des déclinaisons plus abordables de sa Model 3, et potentiellement du Model Y, pour avoir une version d’entrée de gamme autour de 35 000 € (moins de 30 000 € aux USA si le modèle est éligible aux aides gouvernementales menacées).

Il n’y a pas vraiment d’éléments concrets pour confirmer qu’un modèle de moins de 4 mètres serait en préparation chez Tesla. De plus, certaines données techniques semblent incohérentes. Si une batterie LFP de 53 kWh est envisageable pour un modèle de ce gabarit, proposer 75 kWh de batterie LFP apparaît bien plus improbable sur le plan technique. Voilà qui renforce la méfiance autour de cette rumeur.

