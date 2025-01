Lecture Zen Résumer l'article

Pour faire face à la concurrence, Dacia relance la Spring dans une version encore plus abordable, nommée Electric 45 et vendue 16 900 €. Une motorisation de 45 ch qui n’était plus disponible chez nous depuis le restylage de la citadine, contrairement à certains de nos voisins européens.

Best-seller chez les électriques avec un peu moins de 30 000 exemplaires écoulés en 2023, la Dacia Spring n’attire plus autant qu’auparavant. L’année dernière, seulement 5 144 petites citadines ont été immatriculées en France. Une sacrée chute, qui s’explique entre autres par le restylage de la Roumaine au printemps dernier, mais surtout en raison de son prix moins bien placé.

En effet, après son coup de crayon, la Spring n’était plus que proposée dans sa version baptisée « Electric 65 », pour 65 ch. Résultat, le ticket d’entrée de la citadine électrique était passé à 18 900 € (+ 500 €). En plus de cela, du fait qu’elle soit assemblée en Chine, cette dernière est privée du bonus écologique pouvant s’élever jusqu’à 4 000 €.

La Dacia Spring accessible à moins de 17 000 €

Face à la concurrence de Stellantis avec ses Citroën ë-C3 et Leapmotor T03, Dacia rétropédale ce 7 janvier 2025, et repart au front des prix en relançant la commercialisation de la version entrée de gamme Electric 45 (pour 45 ch, donc) de sa Spring. Une motorisation qui était disponible chez certains de nos voisins européens, mais plus chez nous. Vendue à partir de 16 900 €, la Spring reprend ainsi la couronne de voiture électrique la moins chère du marché.

Un titre qui ne s’est pas obtenu sans contreparties. Des équipements que l’on pensait incontournables dans une voiture moderne seront absents dans la citadine en version de base répondant au nom de Essential. C’est le cas notamment… des vitres électriques ! Pour contenir son prix mini, Dacia a logiquement rogné aussi sur la présence d’une climatisation. Le low cost prend dans ce cas véritablement tout son sens. Pour retrouver ses éléments de confort, il faudra se tourner vers le niveau de finition supérieur Expression, facturé 17 900 €.

Comme son nom l’indique, la Dacia Spring 45 va « à l’essentiel ». // Source : Dacia

La norme GSR2 est une législation européenne obligeant depuis juillet 2024 les constructeurs à, entre autres, équiper leurs nouveaux modèles d’assistances de conduite pour la sécurité.

Par ailleurs, le compteur 100 % numérique de 7 pouces est toujours présent, même dans la finition de base. La Spring fait toujours le plein de technologies avec les équipements de sécurité obligatoires afin de répondre à la norme GSR2, tels que le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au parking arrière, l’aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l’attention du conducteur ou encore l’appel d’urgence (eCall).

Pas de vitres électriques sur cette Dacia Spring 45 en finition Essential. // Source : Dacia

Toujours 225 km d’autonomie

Cette version entrée de gamme reprend la même batterie que la motorisation supérieure, d’une capacité de 26,8 kWh, avec une autonomie identique annoncée à 225 km selon le cycle WLTP. On reste loin des 320 km théoriques, et des prestations plus flatteuses proposées par la Citroën ë-C3, mais qui demandent 23 300 € (hors bonus).

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+