Si le marché des voitures électriques neuves peine en ce moment en France, celui de l’occasion n’est pas plus rayonnant. Les électriques ont toujours plus de mal à se revendre que les thermiques. Voici les modèles qui s’en sortent le mieux.

L’année 2024 n’a pas été des plus fructueuses pour le marché de la voiture électrique neuve en France. Un peu moins de 300 000 immatriculations ont été enregistrées, soit presque 3 % de baisse par rapport à 2023. Du côté du marché de l’occasion, les ventes sont en hausse (41 564) : logique, puisqu’il y a de plus en plus de voitures électriques.

En revanche, il existe un paramètre qui rend l’électrique de seconde main moins attractive : le temps de revente. C’est ce que montre l’Avere-France dans son dernier baromètre de l’occasion, publié le jeudi 23 janvier 2025.

Une voiture électrique met plus de temps à se revendre qu’une thermique

D’après l’enquête, en France, les voitures électriques d’occasion (VEO) demandent en moyenne 5 mois (147 jours) pour trouver un nouvel acheteur, contre 3 mois (101 jours) pour un véhicule thermique d’occasion (VTO).

Une durée moyenne qui varie selon l’ancienneté de la voiture. Ainsi, les électriques récentes d’occasion (moins de 3 ans) se vendent en 170 jours (5,6 mois), alors que celles âgées entre 3 et 5 ans partent en moyenne au bout de 120 jours (4 mois). Les Français privilégient donc un tarif moins élevé au fait d’avoir un modèle plus récent.

L’observatoire de l’Avere-France met également en lumière des disparités de revente selon la région. L’Île-de-France affiche le plus petit écart entre le temps de revente d’un VEO et celui d’un VTO, avec 26 %. À contrario, les régions Centre Val-de-Loire, Grand-Est et Corse voient cet écart s’envoler à respectivement 64 %, 66 % et 73 %. Des différences qui peuvent notamment s’expliquer par le réseau des bornes de recharge moins fourni dans ces régions (surtout pour la Corse).

Durée moyenne de revente d’une électrique d’occasion par rapport à celle d’une thermique d’occasion. // Source : Avere-France

La Renault Mégane électrique se vend plus vite que les autres

On apprend selon cet observatoire que le segment d’une voiture électrique d’occasion n’a que très peu d’incidence sur la vitesse de revente. Une petite citadine type Fiat 500e changerait de main en 136 jours (4,5 mois), tandis qu’une citadine polyvalente comme la Peugeot e-208 ou encore les SUV style Tesla Model Y demanderaient de patienter 144 jours (4,8 mois).

L’Avere-France a établi un classement des 10 modèles se revendant le plus rapidement en 2024 (voir tableau ci-dessous). Renault est le plus représenté avec trois modèles, dont la Mégane E-Tech électrique qui occupe la première place avec 44,4 jours en moyenne. La compacte au losange est suivie de près par la Tesla Model 3, ex æquo avec la Mini Cooper SE, qui attendent 45,8 jours avant de trouver un nouveau propriétaire.

La Mini Cooper SE fait partie des électriques d’occasion qui partent le plus vite. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le baromètre inclut également les plus mauvais élèves, mais ne donne cependant que les trois pires :

DS 3 Crossback : 240 jours Opel Corsa-e : 210 jours Audi e-tron : 210 jours

Les 10 VE d’occasion qui se revendent le plus rapidement

Position Modèle Temps de revente moyen 1 Renault Mégane E-Tech 44,4 jours 2 ex æquo Tesla Model 3 45,8 jours 2 ex æquo Mini Cooper SE 45,8 jours 3 Fiat 500e 46,8 jours 4 Kia Niro 47,7 jours 5 Dacia Spring 48,8 jours 6 Renault Zoe 50 jours 7 Renault Twingo E-Tech 50,5 jours 8 Peugeot e-208 50,9 jours 9 Peugeot e-2008 52 jours

