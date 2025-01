Lecture Zen Résumer l'article

Et si 2025 était l’année pour passer à l’électrique ? Selon le dernier baromètre publié par le site d’annonces La Centrale, le prix moyen d’une voiture électrique est en baisse depuis 1 an et se trouve sous la barre des 27 000 €.

2025 pourrait bien être l’année pour changer de voiture… et surtout faire de bonnes affaires ! Pour cela, il faut regarder du côté du marché de l’occasion, où les voitures électriques y sont ainsi particulièrement intéressantes.

En effet, d’après l’Observatoire trimestriel publié par l’un des spécialistes des annonces d’occasions La Centrale et relayé par les journalistes de Caradisiac, le prix d’une voiture carburant à l’électricité a en moyenne baissé de 17,4 % en un an. Si le prix d’une voiture électrique neuve peut constituer pour certains un frein à l’achat, opter pour un véhicule de seconde main permet à ceux qui le souhaitent de passer à l’électrique sans casser la tirelire.

Un prix moyen inférieur à 27 000 €

Fin 2024, une auto électrique changerait ainsi de propriétaire pour 26 490 € contre 31 090 € à la même période en 2023, soit une baisse de 4 600 €. Le marché du neuf offrant de plus en plus de choix aux automobilistes, cela explique en partie cette baisse.

Choisir un retour de LOA/LLD permet d’avoir un véhicule récent à moindre coût. // Source : Fiat

Un autre paramètre à prendre en compte est le fait qu’un certain nombre de véhicules commandés neufs ces dernières années sont restés sur stock et se voient donc « transformés » en occasions récentes (2 ans d’âge et moins). Sans compter les retours de leasing (LOA/LLD) qui constitue une bonne part des annonces.

50 % des modèles en vente sous les 20 000 €

Dans ce baromètre, Anaïs Harmant, la Directrice Marketing de La Centrale, explique que « les acheteurs de véhicules d’occasion peuvent plus que jamais se tourner vers des modèles récents et abordables puisque la moitié des véhicules électriques sont proposés à moins de 20 000 € sur notre plateforme, et 90 % de ces mêmes véhicules affichent moins de 60 000 kilomètres ».

Il est possible de dénicher une Volkswagen ID.3 à moins de 20 000 € avec un kilométrage raisonnable. // Source : Volkswagen

Hyundai Kona, Fiat 500e, Mini Cooper, Volkswagen ID.3 ou encore Renault Zoé, il y en a pour tous les besoins. Bien souvent à peine âgées de 4 ans, ces voitures ont donc leur batterie encore couverte par la garantie pour au moins quatre années supplémentaires (toujours dans la limite des 160 000 km). De quoi rassurer les plus inquiets sur ce cap, qui d’ailleurs n’est pas si fataliste qu’on le croit.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+