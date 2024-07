Lecture Zen Résumer l'article

La Citroën ë-C3 pourrait être l’une des rares voitures électriques à ne pas nécessiter de passer à la version supérieure, plus chère. La version de base à partir de 23 300 € pourrait très bien convenir à bien des acheteurs.

Les gammes des constructeurs européens sont souvent imaginées pour pousser insidieusement les acheteurs vers des finitions mieux équipées, et plus rentables pour le constructeur. La version d’entrée de gamme n’est généralement là que pour afficher un tarif attractif, elle ne représente qu’un très faible pourcentage des ventes. Ainsi, pour quelques milliers d’euros supplémentaires, les clients abandonnent rapidement les versions les plus dépouillées.

Cela pourrait changer avec cette nouvelle Citroën ë-C3. Des différences d’équipement sont bien notables entre la finition You à partir de 23 300 € et la version Max à 27 800 €, mais sont-elles vraiment nécessaires ? Numerama vous aide à trancher.

Avec ou sans barre de toit ?

Plusieurs éléments du design extérieur diffèrent selon qu’il s’agit de la version You ou de la version Max. Le plus visible est certainement la présence des barres de toit, ou plutôt leur absence sur la finition d’entrée de gamme.

Lors de la première présentation à la presse, seules des versions Max étaient exposées, mais lors des essais de cette Citroën ë-C3, une finition You était visible pour observer les différences. Et finalement, elle n’est pas mal sans barre de toit cette ë-C3, elle est plus simple et discrète.

La Citroën ë-C3 apparait beaucoup plus simple en finition You // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La finition Max à 27 800 € a également en plus :

Le toit en bi-ton (noir ou blanc),

Des jantes 17 pouces au lieu de 16 pouces,

Des feux arrière effet 3D à LED,

Les vitres arrière surteintées,

Un spoiler avant et arrière différent,

L’absence des clips colorés à l’avant et sur les côtés du modèle.

Pour les acheteurs qui cherchent une voiture pas trop tape-à-l’œil au quotidien, la majorité des équipements de la version Max n’apportent pas réellement de valeur ajoutée.

Citroën ë-C3 en finition Max // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Des compromis plus importants à l’intérieur

C’est surtout à l’intérieur de la ë-C3 que l’écart des finitions se creuse. La version You à partir de 23 300 € conserve bien le petit écran d’affichage des principales données de conduites, assez similaire à un affichage tête haute sans en être un. Par contre, cette version fait l’impasse sur l’écran d’infodivertissement de 10,25 pouces et sur la clim automatique.

à bord d’une version You de la Citroën ë-C3 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À la place de cet écran, la marque fourni un clip pour le smartphone et une application qui se connecte en NFC à la voiture pour pouvoir contrôler certaines fonctions : radio, navigation, téléphone, et quelques réglages de la voiture. Vu la qualité de l’écran et du système embarqué dans la finition Max, cela n’est pas une grande perte, selon l’usage que vous faites de votre véhicule au quotidien.

Par contre, la finition You doit se contenter d’un intérieur bien plus basique au niveau de la présentation. Elle perd aussi les sièges « advanced comfort » de la version Max. C’est une voiture un peu plus rustique, à l’image de ce que l’on avait l’habitude de côtoyer la décennie passée.

Citroën ë-C3 en finition You sans les sièges advanced comfort // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Quelques autres fonctions vont manquer :

Pas de chargeur à induction pour smartphone

Vitres arrière électriques

Volant ajustable

Rétroviseurs rabattables électriquement et dégivrant

Réglage de la hauteur du siège

Banquette rabattable 60/40 (elle est d’un tenant dans You)

L’accoudoir central.

Pour un usage sur des petits trajets du quotidien, la finition You peut très bien convenir. Par contre, pour quelqu’un qui est amené à avoir une utilisation plus polyvalente, le confort supplémentaire de la version Max,4 500 € plus chère, peut se justifier.

Intérieur de la Citroën ë-C3 Max à 27 800 € // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Des performances identiques

Entre You et Max, il n’y a pas de différences de performances, c’est tout l’intérêt de ce modèle. Il s’agit du même moteur, avec la même puissance de 83 kW et la même batterie LFP de 44 kWh qui offre un peu plus de 320 km d’autonomie wltp. Les capacités de recharge ne sont pas revues à la baisse sur la version d’entrée de gamme, à la différence de ce qui est pratiqué chez Renault. Les aides à la conduite sont également similaires entre les deux versions. Vous pouvez découvrir notre essai pour faire une idée des qualités de cette Citroën ë-C3 sur la route.

Une version avec une plus petite batterie verra le jour en 2025 à 19 990 €. Elle disposera d’une autonomie d’environ 200 km wltp.

Initialement, la Citroën ë-C3 devait aussi avoir une version intermédiaire entre la You à 23 300 € et la Max à 27 800 €, mais elle a été retirée au lancement du modèle. Elle pourrait cependant apparaître dans le configurateur à tout moment pour relancer les ventes, si nécessaire.

