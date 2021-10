La carte Carto Graou affiche les TGV inOui, les TER et intercités, les transiliens, les RER, en précisant leur trajet, leur vitesse, leur retard et plus encore.

Où se situe à l’heure actuelle chaque train qui circule en France ? Voilà une question que vous vous êtes peut-être déjà posée, mais probablement sans jamais imaginer que la réponse existe. Et pourtant, grâce à internet, elle est là, à portée de main. Cela s’appelle Carto Graou, et c’est le cartographe Jules Grandin qui l’a repéré sur Twitter le 11 octobre 2021.

Tous les trains de France sur une seule carte en temps réel

Cette app collaborative a été conçue par Nicolas Wurtz, responsable de projet open source chez SNCF Réseau. Il est également le fondateur de Graou, une solution en ligne de traitement de données. La carte Carto Graou fait partie des apps proposées, et elle est librement accessible en ligne.

La carte affiche la position de l’intégralité des trains de France, directement à partir des données de la SNCF. Les TGV inOui sont en mauve, les TER et intercités en bleu, et en région parisienne, on trouve également les RER et transiliens avec leurs couleurs respectives. La position sur la carte est quasiment en temps réel, puisque cela s’actualise très régulièrement.

Vous pouvez obtenir le détail du trajet de chaque train. Pour ce faire, il suffit de cliquer dessus, et cela affiche alors la provenance, la destination et les étapes, avec les horaires.

Enfin, vous pouvez personnaliser les paramètres : afficher certains types de train spécifiques, ajouter les passages sous tunnel, préciser les vitesses par couleurs, voir tous les retards du moment. Et il y a bien d’autres options.

