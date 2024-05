Lecture Zen Résumer l'article

La SNCF reconnait que l’application France identité est valable pour prouver son identité dans les trains, lors des contrôles. C’est l’un des dirigeants de la société qui s’est chargé du rappel. La carte nationale d’identité classique reste admise.

Cette fois, c’est officiel : l’application France Identité est bel et bien valable pour prouver son identité dans les TGV. La nouvelle a été confirmée dans la soirée du 28 mai par l’un des plus hauts responsables de la SNCF, Alain Krakovitch, en charge notamment de Voyages SNCF, la branche qui s’occupe du transport à très grande vitesse (TGV).

Sur le réseau social X, il confirme que l’application mobile est « dorénavant acceptée pour prouver son identité à bord. » Des instructions sont données aux contrôleurs et contrôleuses pour qu’ils en tiennent compte — l’intéressé laisse entendre cependant que d’ultimes couacs ne sont pas à exclure. Le partage de l’information est toujours « en cours. »

Une nouvelle option pour prouver son identité

Pour les Françaises et les Français les plus technophiles, cette bascule sera un soulagement. Précédemment, on avait vu émerger des témoignages sur le net manifestant un désarroi face au refus de considérer France Identité comme une preuve valable. Cela peut aboutir à une contravention de 140 euros en cas de défaut de présentation d’une pièce d’identité.

Le statut de France Identité avait suscité un curieux échange sur X entre le compte officiel dédié à l’offre de transport TGV INOUI et celui qui s’occupe de l’application. Pour la Société nationale des chemins de fer français, son avis se résumait ainsi : il faut avoir sa carte nationale d’identité sur soi, sous sa forme physique, point à la ligne.

Un visuel de France Identité sur mobile. // Source : France Identité

Or, France Identité est une application officielle du gouvernement dont le but est, justement, d’accueillir ses papiers d’identité — et, donc, d’être une alternative dématérialisée à la CNI traditionnelle. Il est néanmoins vrai qu’à l’époque de la dispute sur X, France Identité était encore en pleine phase de développement (bêta).

Le lancement grand public de l’appli a eu lieu en février 2024. L’outil peut accueillir une version numérique de la carte nationale d’identité électronique (et uniquement celle-ci ; la version précédente n’est pas compatible), mais aussi le permis de conduire. Au passager, le permis de conduire rose peut être échangé contre le nouveau modèle.

Fondamentalement, ces déclinaisons sur l’appli ont le même statut que leur pendant « papier ». Une solution ne remplace pas l’autre : il est toujours possible de présenter aux chefs de bord une carte d’identité classique. D’autres pièces peuvent être aussi présentées, comme le passeport, le permis de conduire, certains visas ou le titre de séjour.

