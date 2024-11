Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Du 07 au 10 novembre 2024, SNCF et Ouigo proposent une offre sur les billets de train OUIGO. Vous avez trois jours pour en profiter, si vous souhaitez voyager à prix réduit cet automne.

C’est quoi, cette promotion sur les billets OUIGO ?

Dès le 07 novembre, et jusqu’au 10 novembre 2024 inclus, vous bénéficiez de 10 € de réduction pour des voyages en train Ouigo dès 30 € d’achat, valables du 12 novembre au 18 décembre 2024 inclus. Ajoutez le code NOV10 lors de votre réservation pour profiter de la réduction.

OUIGO dessert plus de 60 destinations : du nord de la France depuis Lille, jusqu’au sud avec Marseille, en passant par Paris, Rennes, Nantes, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou encore Strasbourg. Retrouvez toutes les destinations et les informations utiles pour votre voyage sur la page dédiée.

Est-ce que cette promotion sur les billets de train est intéressante ?

OUIGO, la filiale low cost du groupe SNCF, propose des billets à prix réduits pour des TGV et des trains classiques, sur de nombreuses destinations. SNCF et OUIGO mettent régulièrement dans l’année des billets à prix réduits, comme cette offre, idéale pour voyager pas cher avant les fêtes. Cette nouvelle promotion est intéressante, seulement si vous comptez voyager aux dates mentionnées, du 12 novembre au 18 décembre 2024.

Le site de OUIGO vous done une idée d’où voyager avec cette offre // Source : Ouigo

Niveau options, deux bagages à main ou un bagage à main et un bagage cabine sont acceptés. Vous pourrez souscrire à une option pour emporter un ou plusieurs bagages supplémentaires, pour 5 € de plus. Voyager avec son vélo en train est aussi possible avec l’option vélo.

Enfin, si vous voyagez en famille, notez que les enfants jusqu’à 3 ans inclus voyagent gratuitement sur vos genoux, et que l’embarquement avec une poussette est gratuit. Notez que les enfants de moins de 12 ans voyagent à un tarif de 8 €, prix fixe toute l’année, quel que soit le trajet sur les trains.

