Le nouveau bonus écologique est arrivé par surprise dès ce 1ᵉʳ décembre 2024. Le problème : certains constructeurs automobiles tardent à mettre à jour leur site internet, créant au passage encore plus de confusion pour les clients.

Cette pratique aurait dû être bannie depuis plusieurs années, et pourtant plusieurs constructeurs s’y accrochent : afficher les prix des voitures électriques « bonus déduit » sur leur site internet. Il est vrai que pour les modèles éligibles au bonus, c’est une aubaine pour rendre les voitures électriques plus abordables grâce aux aides gouvernementales. Hélas, c’est au client de vérifier s’il a droit au tarif affiché ou s’il doit ajouter plusieurs milliers d’euros au prix indiqué.

Depuis le 1ᵉʳ décembre, les aides gouvernementales ont été largement revues à la baisse : le bonus majoré n’est plus que de 4 000 € au lieu de 7 000 €, le bonus de 4 000 € est passé à 3 000 €, et les ménages les plus aisés n’auront plus que 2 000 € de bonus. La prime à la conversion a également disparu. Tout cela modifie les tarifs des voitures électriques concernées et surtout les offres de leasing.

5 jours après l’application du nouveau bonus 2025 par décret, certains sites Internet de marques automobiles n’ont pas encore été mis à jour. Forcément, le nouveau bonus est arrivé de manière précipitée, mais cela reste un problème. D’autres marques ont bien mis à jour leurs pages, mais entretiennent la confusion.

Citroën, Opel et Leapmotor parmi les mauvais élèves

Citroën illustre parfaitement l’effet pervers des prix affichés après déduction des aides gouvernementales. À la rédaction de cet article, le 6 décembre au matin, il est toujours mentionné sur la page de la Citroën ë-C3 : « à partir de 14 800 € ». Pour rappel, le tarif catalogue de la Citroën ë-C3 est de 23 300 €.

Citroën affiche un tarif inaccessible // Source : capture site citroen.fr

Pour obtenir un tarif à partir de 14 800 € : il faut déduire l’ex-bonus majoré de 7 000 € et l’ancienne prime à la conversion de 1 500 €. Ces déductions ne concernaient dans tous les cas qu’une petite partie de la clientèle en 2024. L’utilisation de ce prix d’appel était donc particulièrement trompeuse durant toute l’année. Elle l’est d’autant plus depuis le début de la semaine, puisqu’au mieux les clients les plus modestes n’ont plus que 4 000 € d’aides disponibles, soit un tarif à partir de 19 300 €.

Le Citroën ë-C3 Aircross affiche également un tarif réduit, alors qu’étrangement ë-C4 et ë-C4X affichent le tarif catalogue normal. Ne cherchez pas la logique.

Au sein du groupe Stellantis, Opel a aussi beaucoup exploité la communication des tarifs bonus déduit, avec généralement le bonus majoré pour afficher le prix le plus bas. La marque allemande du groupe n’a pas encore mis à jour ses offres et mentionne toujours les anciennes aides.

Pour Leapmotor, c’est encore plus cocasse et trompeur. Depuis le lancement officiel de la marque fin septembre, la page du modèle T03 mentionne des tarifs et loyers bonus déduit (sous réserve), mais la Leapmotor T03 n’a pour l’heure pas été déclarée éligible au bonus. La page concernée n’a pas été mise à jour.

En revanche, le site Peugeot est à jour, même s’il utilise le bonus majoré de 4 000 € sans l’indiquer clairement.

Mise à jour : les sites de Citroën, Opel et Leapmotor ont été actualisés dans le courant de la matinée du 6 décembre (ou sont en cours d’actualisation, tout n’est pas encore correct sur le site Opel)

Renault ne fait guère mieux

Le site Renault présente également des prix pour ses voitures électriques incluant la déduction du bonus. La présentation est un peu plus transparente, l’indication « bonus écologique de 4 000 € déduit » est bien visible. À la différence d’autres marques, le site a été mis à jour pour intégrer le nouveau bonus.

Le site Renault est à jour mais la pratique n’est pas idéale // Source : capture site renault

Malgré tout, certains acheteurs ont pensé que le configurateur n’était pas à jour. Renault communiquait jusqu’à présent sur le bonus de 4 000 €, qui est le bonus accessible au plus grand nombre. La marque vient subitement de passer sur le bonus maximum accessible qu’à un faible pourcentage des ménages. Renault aurait théoriquement dû augmenter les prix de 1 000 € et indiquer « bonus de 3 000 € déduit » pour rester dans la logique utilisée jusqu’au mois de décembre. Une pratique est discutable, et dont la marque devrait se défaire.

Tesla a fait une frayeur aux clients

En milieu de semaine, plusieurs messages sont apparus sur les groupes de discussion de la marque américaine pour signaler une hausse des prix du Model Y, qui n’existait pas. Cela a créé une vague d’inquiétude injustifiée.

Tesla avait décidé (pour une raison obscure) depuis plusieurs mois d’afficher les tarifs de son Model Y Propulsion et Propulsion Grande Autonomie avec le bonus de 4 000 € déduit. La marque a fait machine arrière cette semaine avec les changements apportés au bonus 2025. Les tarifs ont donc mécaniquement augmenté de 4 000 € sur le configurateur.

Configurateur Tesla au 6 decembre // Source : Capture site Tesla

En attendant, un bandeau promotionnel est resté en haut du site : « Profitez du bonus Tesla de 4 000 € et du bonus écologique gouvernemental de 4 000 € sur Model Y Propulsion. » Le message n’est pas forcément incorrect, puisqu’un bonus 4 000 € subsiste, mais il reste quelque peu trompeur malgré tout.

Volkswagen en bon élève

Parce qu’il n’y a pas que de mauvaises pratiques, il faut aussi noter que certaines marques ont fait les choses dans les règles. Volkswagen affiche une offre promotionnelle en page d’accueil de son site avec la Volkswagen ID.3 à partir de 27 990 €. Volkswagen aurait pu décider de passer l’offre à 28 990 €, ils ont plutôt préféré mentionner de manière visible que la marque augmentait la remise pour atteindre le prix affiché.

Dans l’ensemble, il est temps d’arrêter cette communication sur des prix incluant des aides gouvernementales, comme s’il s’agissait de tarif catalogue. Il y a désormais trop de bonus différents, et de plus en plus de clients qui ne peuvent pas bénéficier du bonus à l’achat. Cette communication est trompeuse. Il est tout simplement impossible pour les clients de s’y retrouver entre les marques qui n’utilisent pas ce levier, celles qui affichent le bonus moyen et celles qui exploitent les aides maximales.

