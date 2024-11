Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous comptiez voyager en Europe dans les quatre mois qui arrivent, la SNCF et Eurostar mettent en vente des billets à prix réduits pour de nombreux pays.

C’est quoi, cette promotion sur les billets de train pour l’Europe ?

Jusqu’au 14 novembre 2024, des billets pour l’Europe sont en vente sur le site SNCF Connect et Eurostar, avec une réduction de 30 % pour un aller simple. Les billets sont valables pour des voyages entre le 26 novembre 2024 et le 13 février 2025 inclus, dans plusieurs villes d’Europe.

Notez que certaines réductions ne sont pas disponibles pour certains trajets et dates. Vous retrouverez les dates, les trajets concernés, ainsi que les conditions de l’offre, sur la page dédiée du site d’Eurostar.

Est-ce que cette promotion sur les billets pour l’Europe vaut le coup ?

Si vous aviez prévu de faire un tour dans quelques pays d’Europe dans les mois qui arrivent, c’est une très bonne occasion.

Les 30 % de réduction s’appliquent sur les billets aller simple dans toutes les classes de service (Eurostar Standard, Eurostar Plus et Eurostar Premier) valable entre :

Paris Gare du Nord et Londres St Pancras International

Paris Gare du Nord et Bruxelles-Midi/Zuid

Paris Gare du Nord et Aéroport de Schiphol

Paris Gare du Nord et Rotterdam Centraal

Paris Gare du Nord et Amsterdam Centraal

Paris Gare du Nord et Cologne Hbf

Faites toutefois attention à la disponibilité des billets à prix réduits, qui varie en fonction des jours et des trains. Il faudra sans doute être flexible sur vos dates si vous voulez voyager à moindre coût. Pour vos voyages vers et depuis Londres, n’oubliez pas qu’un passeport valide est obligatoire pour voyager. Pensez aussi à vous enregistrer en ligne avant de monter à bord et de venir au moins une heure avant le départ du train.

Les trains Eurostar sont tous au départ de Paris // Source : Eurostar

Niveau options, un billet Standard vous permet d’emporter deux sacs ou valises et un petit bagage à main, pour un voyage direction Londres. Depuis ou vers Londres : Les vélos pliants peuvent aussi être embarqués sur tous les trains Eurostar, à condition qu’ils ne dépassent pas 85 cm de long une fois plié.

Pour les autres destinations proposées par Eurostar, vous pouvez voyager au maximum avec deux bagages par voyageur. Enfin, le wifi est disponible gratuitement sur tous les trains et toutes les classes de voyage Eurostar.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !