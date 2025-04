Lecture Zen Résumer l'article

Via sa plateforme « Le Lab », Îe-de-France Mobilités invite les Franciliens à s’inscrire dès maintenant au programme Liberté+, qui permet de payer à la fin du mois ses trajets effectués sur le réseau parisien. Le prix du ticket descend à 1,99 euro, contre 2,50 euros normalement.

En juin, Île-de-France Mobilités devrait déployer le passe Liberté+ dans son application pour smartphone. Ce service populaire, actuellement réservé au badge plastique, permet de ne plus avoir à acheter de tickets ou un passe quotidien. On valide son Liberté+ à chaque passage et, à la fin du mois, on reçoit une facture correspondant à ses trajets. Le Passe Liberté+ a deux avantages : il offre une remise à chaque trajet et on ne peut pas dépasser un plafond quotidien (12 euros, qui correspond au prix du pass jour).

Prix normal Prix Liberté+ Ticket métro/RER dans Paris 2,50 euros 1,99 euro Ticket RER en dehors de Paris 2,50 euros 1,99 euro Ticket bus/tram 2 euros 1,60 euro Ticket aéroport 13 euros 13 euros

En attendant l’arrivée officielle du service sur smartphone, Île-de-France Mobilités continue d’avancer dans son programme bêta. L’entreprise a envoyé le 17 avril un mail pour inviter les membres de son programme « Le Lab » à tester Liberté+ sur Android. Ce mail fait suite à l’ouverture officielle du programme de test, discrètement publié le 2 avril 2025 sur le site d’Île-de-France Mobilités.

Le Navigo Liberté+ ne devrait plus tarder à arriver sur smartphone

Dès aujourd’hui, les utilisateurs d’un smartphone Android peuvent manifester leur intérêt pour le Navigo Liberté+ en remplissant un court formulaire. L’information essentielle est le mail associé à son compte Google, pour pouvoir accéder à la bêta depuis le Play Store.

Le mail envoyé par IdFM pour s’inscrire au Navigo Liberté+ sur Android. // Source : Numerama

Une fois sélectionnées, les personnes concernées pourront installer une version bêta d’Île-de-France Mobilités sur leur smartphone. Cette dernière leur permettra de configurer un passe Liberté+ en créant un compte et en associant un RIB. Il n’y aura plus besoin d’acheter des tickets manuellement, la facturation sera automatique à la fin du mois (avec des tickets à 1,60 ou 1,99 euro). Évidemment, on peut consulter son historique de passages depuis l’application. À noter qu’il est impossible d’associer son passe plastique sur son smartphone : il faut avoir deux abonnements distincts (mais l’abonnement est gratuit, on ne paye que ses consommations).

Île-de-France Mobilités (Vianavigo) Télécharger gratuitement

Sur iOS, Île-de-France Mobilités ne semble pas prévoir de test public pour l’instant. Une version TestFlight circule certainement chez certaines personnes, mais il n’est pas possible de candidater. Il faudra sans doute attendre le mois de juin, avec une intégration totale à l’écosystème Apple Cartes, comme pour les tickets ou les abonnements Navigo.

Quand Navigo Liberté+ sera déployé sur smartphone, les Franciliens pourront plus facilement prendre le métro, le tram, le bus ou le RER, sans avoir à se soucier d’acheter des tickets. Il reste pour Île-de-France Mobilités à intégrer le passe annuel et le passe Imagin’R, les deux grands absents de la dématérialisation.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama