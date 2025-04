Lecture Zen Résumer l'article

C’est un tracking qui peut troubler : sur le site Flightradar24, on peut voir des avions Concorde en vol faire la traversée supersonique de l’océan Atlantique. Comme à l’époque. Hélas pour les amoureux de l’aviation, tout ceci est faux : c’est une face organisée par le site pour le 1er avril.

Souvenez-vous, c’était le 26 novembre 2003. Le Concorde s’envolait une dernière fois, marquant ainsi la fin d’une parenthèse particulière, celle de l’aviation civile supersonique. Un dernier survol de l’océan Atlantique pour ce majestueux oiseau de fer, depuis l’aéroport de Londres-Heathrow, suivi d’un passage au-dessus du golfe de Gascogne, avant de revenir à Bristol.

Mais si vous ouvrez aujourd’hui Flightradar24, vous pourriez croiser un drôle de visuel. En effet, ce site anglophone, qui sert à suivre en temps réel la position des avions en vol dans le monde entier, montre un pictogramme inhabituel sur sa mappemonde. Un aéronef aux lignes très allongées, et surtout bien plus gros que tous les autres.

La situation à 12h30 sur Flightradar24. // Source : Capture d’écran

Le Concorde est en vol, selon Flightradar24

La silhouette est évidemment reconnaissable entre mille : c’est celle du Concorde. Selon les informations affichées par Flightradar24, l’avion serait en train de faire la liaison entre l’aéroport de Londres-Heathrow et celui de New York (l’aéroport international John-F.-Kennedy). Parti à 12h, il est censé arriver dans un peu plus de 2h.

Répondant à l’indicatif d’appel BAW9999, et censé être affrété par British Airways, le vol a en tout cas attiré l’attention de beaucoup de monde : selon le compteur affiché par Flightradar24, des dizaines de milliers de personnes sont en train de suivre cette traversée de l’Atlantique. Il faut dire que la plateforme a médiatisé l’évènement, dans un tweet et via une notification.

Ce qu’il était possible de voir dans l’application le 1er avril 2025. // Source : Captures d’écran

Ainsi, il était possible de recevoir une notification « officielle » de l’application suggérant de suivre le premier décollage du Concorde depuis 21 ans. Et dans le tweet publié à midi, Flightradar24 dit que « c’est une journée supersonique pour l’aviation. Le vol le plus suivi est actuellement le #BA9999 entre LHR et JFK. »

Il s’avère que ce n’est pas le premier vol du genre. Un peu plus tôt dans la matinée, la plateforme signalait une autre liaison supersonique, cette fois entre Paris et New York. « Le vol le plus suivi en ce moment – #AF9999 reliant Paris à New York », était-il écrit. De quoi présager d’autres trajets du même genre plus tard dans la journée ?

Peut-être. En tout cas, cela va sans dire : tout ceci est un poisson d’avril, car ces « décollages » surviennent ce mardi 1er avril, jour traditionnel pour faire des farces — et c’est aussi une pratique ancrée dans le monde anglophone (April Fools’ Day). Ici, Flightradar24 a poussé la blague loin, en envoyant une notification normale, via l’application, et en simulant le tracking.

Le Paris New York, en Concorde, selon Flightradar24. // Source : Capture d’écran

