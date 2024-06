Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Jusqu’au 27 juin 2024, SNCF met en vente plusieurs milliers de billets à 29 € pour voyager en TGV INOUI dans certaines régions de France. Et pour 1 € de plus, vous pourrez tester la première classe.

C’est quoi, cette promotion sur les billets de TGV INOUI ?

Jusqu’au 27 juin 2024, 500 000 billets TGV INOUI sont proposés à partir de 29 € dans le cadre d’une vente Flash. Les billets pour voyager en première classes sont facturés 1 € de plus.

Notez que cette vente flash concerne des billets pour des trajets en juillet et en août 2024. Les prix sont pour un aller simple sur un trajet sans correspondance.

La vente Flash TGV INOUI concerne plusieurs destinations // Source : SNCF

Est-ce que cette promotion sur les billets de TGV INOUI est intéressante ?

Cette vente flash sur les billets de trains TGV INOUI est intéressante, si toutefois vous faites partie des régions concernées, et que vous souhaitez voyager cet été. C’est l’occasion de vous procurer des titres de transport entre 29 € à 49 € en seconde classe, et entre 30 € et 50 € en première classe. La plupart des grandes villes sont concernées par cette offre.

Attention cependant, les prix ne sont pas viables pour tous les trajets de la journée. Ils ne concernent que quelques trajets par jour, et il faudra parfois adapter son voyage pour profiter de prix bas.

