Les contraintes liées aux bagages sont bien connues des voyageurs en avion. C’est désormais un peu la même chose avec les trains de la SNCF, et à partir du 16 septembre, les amendes commencent à tomber.

La SNCF impose une limite de bagages depuis le début de l’année dans ses TGV Inoui et Intercités. Après une période d’adaptation et de tolérance de quelques mois, les sanctions financières sont appliquées dès le 16 septembre. Les usagers de la SNCF connaissent bien la rigueur des contrôleurs quand il s’agit de mettre des amendes aux passagers.

Alors pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut savoir de quoi il retourne plus précisément : quels trains, quelles restrictions et quelles amendes ?

Deux grands bagages et un bagage à main : des restrictions de taille, mais pas de poids

Les restrictions sur les bagages sont déjà bien connues des voyageurs OuiGo. Pour ces trains, le contrôle du nombre de bagages et de leur taille se fait sur le quai. Le client qui n’a pas souscrit à l’option bagage ou qui dépasse les limites fixées se voit immédiatement sanctionné avant même de pouvoir monter à bord.

À partir de 2024, ces restrictions s’étendent aux autres trains de la SNCF. À bord d’un TGV Inoui ou d’un train Intercités, on peut emporter :

Maximum 2 bagages aux dimensions ne dépassant pas 70 × 90 × 50 cm : valise, sac à dos, sac de randonnée, sac de sport,

1 bagage à main aux dimensions maximales de 40 × 30 × 15 cm : sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur.

Les règles se complexifient lorsque l’usager veut voyager avec un bagage hors gabarit, le voyageur doit alors se restreindre à :

1 bagage n’excédant pas 70 × 90 × 50 cm : valise, sac à dos, sac de randonnée ou de sport,

1 bagage spécial aux dimensions limitées à 90 × 130 cm : poussette, trottinette pliée, instrument de musique dans un étui, paire de skis, planche nautique ou de snowboard dans une housse,

1 bagage à main n’excédant pas 40 × 30 × 15 cm : sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur.

Il convient de rappeler que pour voyager avec un vélo non démonté, le voyageur doit acheter un ticket spécifique et se conformer à certaines règles en fonction du type de train emprunté. Il est recommandé de transporter les vélos démontés et stockés dans des housses spécifiques.

attention, il va falloir voyager plus léger // Source : Canva

Il n’y a pour le moment aucune restriction sur le poids de ces bagages tant qu’ils respectent le gabarit. C’est la principale différence avec le secteur de l’aérien. L’idée est tout de même que les voyageurs puissent transporter facilement leurs biens pour sortir du train, idéalement en une fois pour fluidifier les arrêts en gare.

De 50 à 150 € d’amendes

Avec la fin de la période de tolérance, les usagers ne respectant pas les nouvelles règles risquent des amendes systématiques. La SNCF n’a cependant pas précisé si les contrôles seront effectués en amont de l’embarquement ou seulement dans les rames.

Si le voyageur a des bagages en trop, il devra payer 50€ d’amende par bagage excédentaire ou non conforme au gabarit imposé. L’amende grimpe même jusqu’à 150 euros si le bagage est jugé « gênant ou dangereux » et ceci est à la discrétion du contrôleur. À ces montants-là, les bagages peuvent couter bien plus cher que le voyage en train lui-même. Il vaut mieux en tenir compte au moment de faire ses bagages pour de longues vacances. Les quelques voyageurs habitués à déménager par train devront envisager d’autres solutions.

